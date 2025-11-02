世界大賽G7／大谷翔平先發挨三分砲！ 2.1局退場

MLB世界大賽決勝第7戰今天登場，多倫多藍鳥推派3屆塞揚名投薛澤（Max Scherzer），力拚連霸的洛杉磯道奇則由當家「二刀流」球星大谷翔平掛帥登板，「打者翔平」首局就擊出安打，但「投手大谷」控球不穩，局局都出現考驗，二局下被攻佔滿壘，最終飆K化解。

但三局下再度出現危機，大谷先被史普林格（George Springer）敲安，又發生暴投送上二壘，接著選擇故意保送小葛雷諾 （Vladimir Guerrero Jr.）抓雙殺，但戰術未能執行，且遭比薛特（Bo Bichette）狙擊，一棒炸裂三分砲，藍鳥取得3：0領先，「投手大谷」主投2.1局退場。

