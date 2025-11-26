世界女大力士是「生理男」！主辦方震驚：取消冠軍資格
「世界大力士錦標賽」（Official Strongman Games World Championship）日前落幕，未料女子組冠軍卻引爭議。主辦單位事後才發現，得主竟是生理性別為男性、認同自己為女性的運動員，最後決定取消他冠軍資格。
世界大力士錦標賽上週末在德州阿靈頓舉行，女子組冠軍由28歲布克（Jammie Booker）奪下。頒獎典禮上，亞軍、英國選手湯普森（Andrea Thompson）臉色難看地直言：「頒給她（布克）真的非常愚蠢！」並直接走下台。
據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，比賽結束沒多久，湯普森說，一段有關布克的露骨影片在成人網站上瘋傳，讓人對布克的性別起疑。
湯普森表示，主辦單位對此感到震驚，並展開調查，且應該給了布克24小時做出回應，但是布克沒有在限期內回覆。
主辦單位26日凌晨發出聲明，證明此事。聲明指出，布克是一名生理性別為男性、認同自己為女性的參賽者，他們曾嘗試聯繫對方，但沒有獲得回應。
主辦單位強調，他們事前對此毫不知情，如果知情的話，不會允許他報名女子組比賽，因為比賽明確規定依出生時的生理性別報名組別，以確保公平性。為此，他們決定取消布克的參賽資格及冠軍頭銜。
湯普森遞補為冠軍後，對外吐露心聲。她說，本來應該是意義非凡的時刻，被醜聞和不誠實行為掩蓋了。她除了為不能慶祝勝利而感到沮喪，也替那些原本有機會登上頒獎台的女士感到難過，「她們光芒被剝奪了」。
湯普森表示，很感激主辦單位明快的處理此事，同時也展現保護女子運動的態度，雖然她不能保證類似事件不會再發生，但相信一定能找到辦法防止事件再度重演。
