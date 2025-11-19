世界安寧日 佳里奇美醫院辦公益義賣所得捐安寧療護基金





2025世界安寧日主題－邁向承諾：打造普及的安寧療護 ，佳里奇美醫院舉辦114年度世界安寧日系列活動，推廣安寧療護理念、長照資源整合器捐與長照。田宇峯院長表示，活動內容有公益義賣、愛心競標及多元衛教攤位宣導。公益義賣由醫院員工捐贈物品，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金，集小愛成就大愛。

世界安寧日是由英國全球安寧照護緩和醫療聯盟發起，目的是宣揚和支持世界各地的安寧緩和醫療。每年透過不同主題的系列活動，宣揚安寧緩和醫療對生活品質的重要性，並倡議人人平等皆應享有同樣接受治療的機會。2025世界安寧日主題－邁向承諾：打造普及的安寧療護 。

田宇峯院長表示，安寧緩和醫療不僅是醫療技術的延伸，更是一種全人關懷的服務。跨專業團隊包括醫師、護理師、心理師、社工師及志工等，以愛與專業陪伴病人及家屬，協助面對疾病、疼痛與離別的挑戰，讓病人在生命的最後旅程中，能以尊嚴與平靜走完一生。

這項活動由護理部護理團隊主辦，田宇峯院長、王哲川副院長、邵詩媛副院長擔任拍賣官義賣。義賣品全由員工捐贈，有生活用品、廚房用品、流行飾品、五金百貨、時尚配件、兒童玩具、文具用品等近千件，吸引民眾踴躍購買共襄盛舉。

為加大民眾購買力道，王哲川副院長主持拍賣蠟筆小新夜燈存錢筒時，喊出賣多少他捐多少口號，最後以3000元成交，王副兌現承諾捐出3000元共6000元。此外，得標民眾可獲得院長及副院長的親筆簽名留念，也帶動現場氣氛更加熱絡，整個義賣活動猶如小型嘉年華會。

田宇峯院長表示，此次活動主題為醫起愛循環，現場設置多項衛教攤位，安寧療護知能問答，讓民眾了解安寧照護理念與實務運作模式。器官捐贈宣導推廣器官捐贈知識，鼓勵民眾思考生命延續的價值。還有酒精對身體危害衛教、長照照護資源諮詢及家庭銜接出院後完整照護。

田宇峯院長說，佳里奇美醫院長期投注人力、物力資源，並與政府、醫療體系及社區合作，推動器官捐贈、長期照護及酒精成癮防治等議題，落實民眾宣導和相關教育，為建構完善的安寧療護網絡而努力。佳里奇美醫療團隊未來將更積極走入社區推廣安寧理念，讓民眾認識安寧不等於放棄，而是透過專業照護，讓病人與家屬獲得更有尊嚴、更舒適的生命照護選擇。

