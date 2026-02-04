世界宗教博物館 25 周年 11 位宗教領袖與青年齊發和平宣言

世界宗教博物館昨舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」並為動盪的世界局勢祈福。 （世界宗教博物館提供）

記者吳瀛洲／新北報導

響應聯合國「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館適逢創館廿五周年，四日舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」，邀請十一位宗教領袖與青年代表發表「和平宣言」，共同為動盪的世界局勢祈福，並以象徵和平的紙鴿遙寄全球祝福，展現跨宗教、跨世代合作的行動力，也實踐宗博館創辦人心道法師倡議的「靈性生態」理念及「愛與和平地球家」的願景。

「跨宗教和諧週」源自約旦國王倡議，聯合國於二０一０年訂每年二月第一週舉行，強調宗教之間相互理解與合作對世界和平的重要性。

位於新北市永和區的世界宗教博物館，自二００一年創館長期扮演跨宗教對話平台角色，二０一九年起持續舉辦「跨宗教和諧週」系列活動，深化不同信仰之間的理解與尊重，傳遞愛與和平的核心精神。今年適逢創館廿五周年，擴大「跨宗教和諧週」活動，並將對話現場轉化為具有象徵意義的「朝聖旅程」。

四日包括天主教台灣地區主教團總主教鍾安住、靈鷲山佛教教團宗委顯月法師與海照法師、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、台灣基督正教會神父李亮、耶穌基督後期聖徒教會區域七十員長老王名儒、猶太教拉比譚碩彌、台灣聖公會牧師王佳琳、中華民國一貫道總會秘書長黃德勝、中華民國道教會常務理事林明輝、中國回教協會喚拜師嚴兆暮、印度教奎師那教派阿爾梅塔?薇拉西妮等宗教與青年代表等八十餘人共聚一堂，實際參與國際和平倡議，也體現台灣珍貴的宗教自由與共融精神。

世界宗教博物館昨「和諧同行、青年朝聖之旅」活動中在漂流木地球裝置掛上和平鴿，遙寄全球祝福。 （世界宗教博物館提供）

活動以朝聖之旅精神環繞世界宗教博物館，跨宗教隊伍展現世代傳承與青年行動的實踐力量。宗教領袖手持祈福蠟燭，帶領青年代表用手機手電筒代替祈福燈，並發表「和平宣言」，將和平從理念轉化為日常可實踐的行動，也在多元文化中看見人性共通的善與光。

活動最後高潮是在宗博館金色大廳旁玻璃牆舉行的「和平鴿遙送祈願儀式」，跟著天主教聖嘉祿兄弟會安吉恩神父的福音，參與者將象徵祝福的紙鴿，掛置於藝術家王偉權全新創作的漂流木地球裝置上，祈願心聲隨之傳遞至世界各個角落。隨後在聖方濟《太陽歌》樂音中，藉由音聲的力量凝聚善念，形塑跨世代的靈性共鳴。