世界小姐玩死亡金屬！智利選手黑裙開嗓飆吼 百萬網友狂讚：我們的女王

美麗與死亡金屬合體？在今年智利世界小姐半決賽中，27歲參賽選手伊格納西婭．費爾南德斯（Ignacia Fernández）以全黑造型登場，親自演唱她所創立的樂團《DECESSUS》的原創金屬歌曲，爆吼嗓音震撼全場。這場意想不到的「金屬選美」畫面在社群上掀起熱議，她的表演影片已突破百萬次觀看，讓全球粉絲直呼：「這才是真女力！」

伊格納西婭．費爾南德斯（Ignacia Fernández）。（圖／取自伊格納西婭IG）

伊格納西婭是模特兒、歌手與詞曲創作者，她於2020年與夥伴成立《DECESSUS》樂團，名稱取自拉丁文「死亡」，象徵他們音樂中對生命極限的探討。她身穿黑色長裙、低沉開嗓，與吉他手卡洛斯·帕爾馬（Carlos Palma）搭檔演出，強烈的視覺與聽覺反差讓評審驚訝不已，也讓她成功晉級決賽。

伊格納西婭2020年與夥伴成立《DECESSUS》樂團，名稱取自拉丁文「死亡」。（圖／取自伊格納西婭IG）

在表演後，伊格納西婭於 IG 寫下感言：「金屬樂一直是我個人特質和生命中至關重要的一部分：它是我的避風港，是我力量與目標的來源。能夠在的舞台上表達它，是一個我深感珍視的機會。在開放的電視上打破隔閡、激勵人心、對自己保持真實，並證明無需畏懼他人的偏見，這是一次很棒的經歷。感謝我的樂團陪伴我，也感謝所有支持我的人。舉起你的角 (horns up)。」

她的勇氣與自信引來粉絲一片好評，不少人留言：「這個聲樂技巧非常困難，我向偉大的才華致敬」、「你已經是我們的女王了」、「你是我們心中的贏家」、「讓死亡金屬再次偉大！」

