生活中心／綜合報導

歲末年終，但在台灣很多角落，還是有很多弱勢孩童，需要協助、以及被陪伴，因為弱勢兒少的生存線已經倒退4年，台灣世界展望會啟動「紅包傳愛』，邀請藝人陳庭妮擔任代言人，深入探訪弱勢家庭，希望能透過放大紅包，送暖、送愛心進個案家中。

紅包傳愛宣傳片：「在這個充滿希望的時節，仍有許多孩子，生活在貧窮的邊緣。」歲末年終，台灣世界展望會啟動紅包傳愛活動，關懷弱勢兒少！紅包傳愛代言人陳庭妮：「我覺得（弱勢家庭）他們除了需要，一些生活上面所需的幫助之外，其實我覺得他們也非常需要陪伴，所以我覺得我們真的施比受更有福。」

世界展望會啟動「紅包傳愛」 陳庭妮探訪弱勢家庭

代言人陳庭妮深入探訪弱勢家庭。（圖／民視新聞）





代言人陳庭妮深入探訪脆弱家庭，因為數據統計，六年前每10位當中，有一位孩子需要展望會陪伴，現在已經是每7.5位，就會有一位需要被陪伴，展望會伸出援手今年服務人次，達到3100人，兩年內上升94%，儘管大環境把孩子推向生存窄縫，還是要鼓勵他們努力為自己創造翻身機會。台灣世界展望會長李紹齡：「目標我們是希望，我們服務的孩子，在受教在營養，甚至於他們在家庭，遭受突然變化的時候，都可以被穩穩地接住，穩穩地被保護。」





記者會上，陳庭妮分享自身探訪經歷、感觸。

記者會上，陳庭妮分享自身探訪經歷、感觸。（圖／民視新聞）





展望會把愛心擴大來做，提供穩定就學、能吃飽穿暖，捐款送紅包，陳庭妮也分享整趟關懷的經歷及感觸，從茫然、接納、到喜歡，除了協助也陪伴，妮妮說，案家輕鬆說出，難過一天快樂也是一天，這句話背後，藏了多少苦。紅包傳愛代言人陳庭妮：「（其中一個個案）他們的生活環境，真的是肉眼可見的很艱困，但是不管是他們的父母，還是他們的小孩子，臉上永遠都是掛滿笑容非常樂天，（另一個個案）在聊天的過程中，你知道他們非常需要陪伴，除了小孩子需要一個，可以跟他們聊天的阿姨或姐姐，其實爸爸在聊天的過程中，你也知道，其實常常他心裡是很無助的。」社工的陪伴有空就到個案家中陪伴、協助，讓孩子們好好成長，成為想成為的大人，全年度的紅包傳愛，希望愛心不打烊，努力不讓這些家庭掉進貧窮循環。





