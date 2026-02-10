世界展望會夢想陪跑營 陪伴孩子走出人生方向

受限於家庭經濟與成長環境，不少孩子從小缺乏自信，甚至不知道自己擅長什麼、未來能走向哪裡；為陪伴孩子重新認識自我、勇敢描繪未來，台灣世界展望會屏北中心於寒假第一週舉辦三天兩夜「打造你的個人品牌-夢想陪跑營」，邀請十六位高中職青少年，在社工與督導陪伴下，透過職人分享與多元體驗探索興趣與優勢。(見圖)

台灣世界展望會今(十)日說明，「我要當物理治療師！」、「我想當資訊工程師！」、「我要當機長！」等一張張便條貼上，寫著孩子們小小卻堅定的夢想；對許多來自弱勢家庭的孩子而言，自信從來不是理所當然，甚至不敢輕易說出未來。然而，當他們把心願寫下貼在牆上，那些無聲的文字，彷彿替他們說出了心底的渴望，也讓人看見久違的勇氣與光亮。

社工佳樺表示，很多孩子從小覺得自己不夠好，我們希望他們知道，每個人都是獨一無二的存在，「你就是自己的品牌」；該活動邀請IDEA共創空間主理人陳昱伶分享實務經驗，並由美學講師陳泳瑞帶領「探索個人風格：適合色系、髮妝造型」課程，引導孩子透過色彩與造型認識自己、建立自信。陳昱伶也提到，當初經營品牌與空間是為了陪伴教會一群對未來迷惘的青年，提供一個能開啟夢想、熱情的築夢基地。她與陳泳瑞都強調，正因過去那些看似無關的經歷與累積，才更認識自己，找到屬於自己的方向。

此外，展望會媒合王品集團西堤牛排提供職場體驗機會，讓多數從未踏入西餐廳的孩子走進外場與後廚，學習托盤服務與甜點製作，近距離認識餐飲業真實樣貌。王品西堤事業處總監徐怡靜表示，期待這個活動能為孩子們帶來未來進入職場的正向體驗，並在過程中肯定自我價值。

這次「夢想陪跑營」由台灣世界展望會「紅包傳愛」中的「希望紅包」支持，將社會愛心化為青少年自立與職涯培力資源，陪伴孩子一步步累積實力，讓夢想不只是想像；邀請更多人一起成為孩子成長路上的力量，響應「紅包傳愛」請電洽市場行銷處屏東辦公室○八-七三七○四八三分機四一。