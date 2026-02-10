世界展望會夢想陪跑營 陪伴孩子走出人生方向
受限於家庭經濟與成長環境，不少孩子從小缺乏自信，甚至不知道自己擅長什麼、未來能走向哪裡；為陪伴孩子重新認識自我、勇敢描繪未來，台灣世界展望會屏北中心於寒假第一週舉辦三天兩夜「打造你的個人品牌-夢想陪跑營」，邀請十六位高中職青少年，在社工與督導陪伴下，透過職人分享與多元體驗探索興趣與優勢。(見圖)
台灣世界展望會今(十)日說明，「我要當物理治療師！」、「我想當資訊工程師！」、「我要當機長！」等一張張便條貼上，寫著孩子們小小卻堅定的夢想；對許多來自弱勢家庭的孩子而言，自信從來不是理所當然，甚至不敢輕易說出未來。然而，當他們把心願寫下貼在牆上，那些無聲的文字，彷彿替他們說出了心底的渴望，也讓人看見久違的勇氣與光亮。
社工佳樺表示，很多孩子從小覺得自己不夠好，我們希望他們知道，每個人都是獨一無二的存在，「你就是自己的品牌」；該活動邀請IDEA共創空間主理人陳昱伶分享實務經驗，並由美學講師陳泳瑞帶領「探索個人風格：適合色系、髮妝造型」課程，引導孩子透過色彩與造型認識自己、建立自信。陳昱伶也提到，當初經營品牌與空間是為了陪伴教會一群對未來迷惘的青年，提供一個能開啟夢想、熱情的築夢基地。她與陳泳瑞都強調，正因過去那些看似無關的經歷與累積，才更認識自己，找到屬於自己的方向。
此外，展望會媒合王品集團西堤牛排提供職場體驗機會，讓多數從未踏入西餐廳的孩子走進外場與後廚，學習托盤服務與甜點製作，近距離認識餐飲業真實樣貌。王品西堤事業處總監徐怡靜表示，期待這個活動能為孩子們帶來未來進入職場的正向體驗，並在過程中肯定自我價值。
這次「夢想陪跑營」由台灣世界展望會「紅包傳愛」中的「希望紅包」支持，將社會愛心化為青少年自立與職涯培力資源，陪伴孩子一步步累積實力，讓夢想不只是想像；邀請更多人一起成為孩子成長路上的力量，響應「紅包傳愛」請電洽市場行銷處屏東辦公室○八-七三七○四八三分機四一。
其他人也在看
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
陳美鳳同框李炳輝夫妻送紅包 楊貴媚致力關懷資深藝人：更重要是陪伴
農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
伍思凱兒伍諒再爆爭議！遭控「拖欠借款、違反保護令」本人反應曝光
伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）日前遭爆藉由星二代光環餵毒、騙砲，他隨後否認並表示遭到抹黑，更直言「沒有證據的話，我會提告的」。未料風波未歇，他今（9）日又被爆料拖欠借款，甚至因違反保護令遭到起訴。對此，《三立新聞網》向伍諒求證，本人反應也曝光。
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
春遊苗栗食全攻略 迎接盛大春節旅遊熱潮
農曆春節將至，苗栗縣政府十日在縣府大廳舉辦「二○二六春遊苗栗全攻略」記者會，正式發表彙整全縣「食、宿、遊、購、行」旅遊亮點的苗栗春遊全攻略。縣府今年特別規劃「初一至初五活動不間斷」主題行程，引領遊客天天玩翻山城。大年初一由縣長、夫人及副縣長親赴各大宮廟發放限量福袋，為民眾祈求馬年平安順遂；初二以「花漾回娘家」為主軸，結合採草莓、賞花海、品嚐五百輯推薦美食及原民舞蹈演出；初三推廣「慢遊貓裏」，搭乘台灣好行深入探訪職人金選好物；初四鎖定泰安溫泉區，推出「泰安享泡湯」集章抽大獎；初五則於明德水庫規劃搭船抽機票與場館手作DIY，為春節假期畫下完美句點，並預告接續登場的元宵系列活動。苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，今年縣府特別攜手苗栗縣觀光協會及在地各界業者共同加碼，推出總價值超過七 ...
驚見「移動草叢」列車急減速 老翁背竹子走軌道旁挨罰
花蓮縣 / 綜合報導 您有看過這麼離奇的畫面嗎？有民眾PO出影片，只見鐵軌旁一個深綠色的「草叢」竟然沿著軌道移動，掀起熱議。原來是一名男子砍完竹子後在鐵軌旁行走，但整個人都被竹葉擋住，才出現這個奇景。對此，警方表示民眾的行為已經違規，擅闖軌道最高可罰5萬元。列車突然減速慢行，你發現哪裡不對勁了嗎，沒發現也沒關係，因為司機員發現了。列車人員說：「停車停車。」左前方，有個深綠色草叢，就這樣待在鐵軌旁的碎石上，乍看之下，跟旁邊的雜草毫無違和，但仔細一看，這草堆竟然會移動。民眾說：「就有點詭異，就為什麼他會動啊，(以為是)動物吧。」但這不是野生動物，而是一名男子，昨(9)日下午，出現在花蓮富里車站附近。民眾說：「怎麼有這麼多人玩這麼危險的事情，我覺得可能社會教育要再加強。」男子說，自己只是砍完竹子後，揹著行走，但整個人都被竹葉擋住，再加上擅闖鐵軌，讓所有人都捏把冷汗。警方說：「車頭也會有鏡頭拍到，那個不行，那都是違規的。」警方獲報到場苦勸，因為走在軌道旁的行為，不只危險還違規。鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說：「後續將依違反鐵路法偵辦，將處以新台幣一萬元以上，五萬元以下罰緩。」這起移動草叢驚魂記，造成部分列車減速慢行，影響交通，幸好沒釀出意外，所有人都平安無事，但離譜行為仍然不可取。 原始連結
找到了! 失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫
地方中心／陳孟暄 葉晏昇 趙永博 花蓮報導花蓮玉里鎮1名90歲失智阿嬤，6號下午獨自從長照中心大門走出之後，就失去蹤影，家屬急得報警並PO網協尋，警方獲報後展開地毯式搜索，民間搜救一加入協尋，終於在4天後找到阿嬤，倒臥在一處草叢堆裡，奇蹟式的人還活著，趕緊將他送醫。6號清晨6點多，監視器拍下，一位身穿紅衣黑色褲子的阿嬤，獨自走出大門，原來這名阿嬤患有失智症，就擔心在外安全，家人急得報警，並且PO網協尋。失蹤阿嬤兒子 謝先生：「著急啊，鄰居提供監視器畫面說，他走到哪裡之後，就沒有監視器有拍到她」。找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)事發在花蓮玉里，警方接獲兒子報案，說90歲媽媽失蹤，員警獲報後展開協尋任務，就連民間搜救也加入，包括台9線救難協會、花蓮緊急救難協會、以及啟模里巡守隊，全都投入行列，甚至擔心阿嬤可能落水，警方也聯繫水利站，不放過任何蛛絲馬跡。救難協會：「在網路就有看到這個訊息，然後在地的有台九線救難協會，想他們先協助。」。找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)終於在9號下午找到阿嬤，在興國路二段，一處模板工寮旁的草叢堆裡，發現阿嬤倒臥在地，歷經4天連日低溫，卻奇蹟般獲救生還，外表毫髮無傷，甚至意識清楚，還可以跟兒子對話。失蹤阿嬤兒子 謝先生：「我看是沒有受傷啦，現在在醫院觀察」。歷經4天驚魂，失蹤阿嬤平安獲救，兒子見到母親，心中的大石頭終於放下。失蹤阿嬤兒子謝先生v.s員警：「感謝你們幫我們協助找到我媽媽，恭喜啊 」。原文出處：找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫 更多民視新聞報導刮刮樂中百萬有預兆？幸運兒親揭「中獎神招」]影／火車鐵軌旁有埋伏？司機驚見「移動草叢」急減速找到了！花蓮玉里婦人走失遇寒流 警方地毯式搜索尋人
轎車迴轉撞倒2機車! 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中市南區，日前有一名機車騎士，下班時發現，自己的機車和另一台機車，倒在地上，當下他不敢離開，報警處理，調監視器才知道，原來是一輛轎車，迴轉時撞倒機車，肇事逃逸。肇事駕駛到案後辯稱，不知道撞到機車，但鏡頭君拍得一清二楚，警方依法舉發！一輛轎車先往前開，接著方向盤打向左邊，準備迴轉，但車主看了看空間好像不夠，又往後倒車，撞倒路邊停放的兩輛機車，卻彷彿沒事一樣，開車揚長而去。等到夜幕低垂，其中一名車主下班牽車才發現，車子倒在地上，而且車身還多了刮痕，憤而報警處理。受害車主機車受損，又擔心自己跟肇逃沾上邊，當下決定報警處理。（圖／民視新聞）受害車主邱先生：「要來牽我的車的時候，發現我的車跟隔壁的車，兩個是直接完全倒在一起的，然後當下我就因為我擔心說，會被誤會說我是肇逃，所以我就是當下直接報警。」台中市交大第三分隊長吳念蓉：「調閱周邊監視器，發現是一輛自小客車，在該處迴轉時不慎碰撞，停在路邊的兩部機車，經通知自小客車駕駛到隊說明，表示當下不知道，有碰撞到路邊車輛。」事發地點就在台中市南區忠明南路，警方受理報案，迅速找到肇事駕駛謝姓男子，但他第一時間卻辯稱不知道撞上機車，直到警方出示畫面，甚至查出他轎車後方有擦撞痕跡，才讓他認了這筆帳，與苦主協商賠償事宜。受害車主邱先生：「蠻可惡的，因為他電話中是跟我說，他沒有感覺，也不知道，所以就走了，我自己也有開過車我也知道，有一點覺得奇怪的情況，都會停下來會看一下，但他完全沒有，就沒有任何猶豫直接轉頭就走。」受害車主說，對方一開始辯稱不知道，直到警方出示相關證據，才來洽談賠償事宜。（圖／民視新聞）警方提醒用路人，汽車駕駛人肇事，在無人受傷或死亡的情形，未依規定處置者，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者還要吊扣駕照1至3個月。呼籲用路人，車輛發生碰撞，不可擅自離開，還是要依規定報警，以免觸法挨罰！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台中轎車迴轉撞倒2機車 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃 更多民視新聞報導一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆高雄男倒臥交流道閘道遭3車輾斃 1駕駛衰涉肇逃：不知撞到人離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文
護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任
春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"
中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內 10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉
高金素梅遭搜索！國民黨團力挺喊「相信清白」：勿枉勿縱但別政治辦案
無黨籍立委高金素梅今（10日）遭到檢調搜索陽明山住家與國會辦公室，外傳與助理費，以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團相信高金素梅的清白，「我們相信高金委員，我們站在她這邊」，而藍委王鴻薇也說，希望司法調查過程勿枉勿縱，但千萬不要有政治性辦案。
北投湯屋2死悲劇時間軸曝！交往20多年同天亡 20歲兒悲痛認父母雙屍
台北市北投一間溫泉旅館8日傳出男女2死命案，兩人是一對情侶，其中郭姓女子泡湯時疑似因不明原因陳屍浴池內；46歲李姓員工見到郭女身亡，急著拉人施救時情緒崩潰、身體不適倒臥池外，送醫不治。兩人共同育有的兒子9日抵殯儀館，神情相當哀傷。
空軍飛指部女士官 涉偽造長官用印下場出爐
空軍飛指部楊姓女士官，涉嫌偽造連上長官印章，在「衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊」用印，被地院依偽造文書罪判刑1年2月，她不服上訴被高等法院高雄分判決駁回。 據了解，被告楊女為屏東縣空軍防空暨飛彈指揮部第502營第3連下士。2022年1月2日上午，她到攝影刻印社，涉嫌偽造胡姓營長、藍姓輔導長官章。同年6月