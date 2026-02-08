世界展望會攜手國際扶輪3482 共倡女孩賦權行動

(左起)國際扶輪社3482地區賦權女孩委員會主委林香君、陳庭妮、台灣世界展望會品牌處公共事務負責人王怡雯共同合影

農曆年前，家家戶戶準備迎接團圓與新一年的希望之際，世界上仍有數以百萬計的女孩，因貧窮、性別不平等與資源不足，被迫中斷學習、提早承擔家庭責任，甚至失去為未來作夢的機會。台灣世界展望會攜手長期關注社會關懷與永續發展的國際扶輪 3482 地區，共同推動「賦權女孩（Empowering Girls）」合作行動，結合扶輪社的動員能量與世界展望會深耕第一線的專業經驗，為更多脆弱女孩創造安全、受教與發展的機會，支持在成長道路上的每一步。

國際扶輪 3482 地區「賦權女孩委員會」首先特邀台灣世界展望會代言人陳庭妮一同參與倡議對談，分享她對女孩成長、自我價值與社會支持的觀察。透過溫柔而真誠的交流，女孩議題不再只是遙遠的國際新聞，而是與每個人息息相關的責任與選擇，期待為女孩打造一條更安全、更有選擇權的未來道路。

對談中，庭妮以自身觀察分享，真誠述說女孩在成長過程中對自信、支持與榜樣的渴望。她表示成為展望會代言人、實際走訪孟加拉羅興亞難民營區的經驗，看見極度有限資源下生活與成長的女孩們，從小缺乏穩定教育、生活環境動盪不安，往往必須比同齡孩子更早承擔家庭責任，也更容易暴露在安全與健康風險之中。然而，讓困境中的女孩獲得支持，就能勇敢生存，有能力帶給自己和家庭希望，一如所有的人。陳庭妮深刻體會到陪伴與保護對女孩的重要性，呼籲社會給予女孩多一些理解與信任，世界就會因此變得不一樣。

(左起)國際扶輪社3482地區賦權女孩委員會主委林香君、台灣世界展望會代言人陳庭妮與品牌處公共事務負責人王怡雯透過訪談，期待更多人共同關注女孩議題。

國際扶輪 3482 地區「賦權女孩委員會」主委林香君表示：「扶輪社長期關注教育、性別平權與社會發展，深信唯有透過多方合作及共同關注及投入，才能讓改變走得更深、更遠。此次與台灣世界展望會的合作，不只是單一活動，更是對女孩議題一段同行旅程的開始，未來期待持續透過社群力量的串聯，邀請更多人加入關注女孩、支持女孩的行列，為下一代創造更公平、更有希望的成長環境，帶給更多女孩迎向嶄新的可能。」

此外，國際扶輪 3482 地區也透過此次合作，號召更多扶輪社友與企業夥伴共同投入女孩賦權行動。扶輪社相信，公益不只是一次性的付出，而是一段持續陪伴、共同成長的承諾。透過各社以及網絡串聯、跨界資源的整合，扶輪社期盼讓女孩議題在台灣社會被更多人看見，轉化為長期支持女孩教育、保護與自立發展的具體力量，成為女孩生命中穩定而溫暖的支持力量。

台灣世界展望會北區辦事處黃錦玲區處長表示，無論國內外，弱勢女孩在成長過程中所面臨的挑戰往往同時交織著貧窮、性別不平等與資源匱乏，深刻影響未來的選擇與可能。每一份投入與陪伴，都是女孩走向自立、找回自信、並勇敢為未來築夢的重要力量。感謝國際扶輪 3482 地區長期以來對女孩賦權行動的重視與實踐，願意以實際行動回應女孩最迫切的需要。期盼透過此次合作，邀請更多社會大眾一同關注女孩處境，為她們撐起更安全、更有尊嚴，也更有希望的成長環境。

國際扶輪社3482地區社友與台灣世界展望會代言人陳庭妮、品牌處公共事務負責人王怡雯共同合影，以行動為女孩發聲

撰文、攝影／台灣世界展望會