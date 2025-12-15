世界強化免疫日守護毛孩健康 獸醫傳授三大養護關鍵

（記者陳志仁／新北報導）12月15日為世界強化免疫日，新北市政府動物保護防疫處呼籲飼主重視家中毛寶貝健康，透過良好生活習慣提升免疫力；動保處獸醫師分享照顧寵物的三大原則，包括每天適度曬太陽、每週梳毛及每年定期健康檢查，協助毛寶貝遠離疾病威脅，打造健康好體質。

圖／飼主都應為毛寶貝建立固定的「家庭獸醫師」，並依指示定期進行健康檢查及疫苗補強。（新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處獸醫師林子筠表示，不論飼養何種寵物，飼主都應為毛寶貝建立固定的「家庭獸醫師」，並依指示定期進行健康檢查及疫苗補強；透過每年健檢，可及早發現潛在疾病，降低後續治療風險，同時也能確保疫苗接種時程完整，為寵物健康把關。

在日常照護方面，林子筠建議，飼主應提供毛寶貝每天約30分鐘的日照時間，讓寵物在安全、通風的環境中曬太陽，但須避免正午強烈日照或長時間直射；適度日照有助於維生素D合成，促進皮膚與毛髮健康，也能刺激分泌血清素，舒緩壓力、維持良好情緒。

第三項關鍵習慣則是透過撫摸與梳毛等日常互動，不僅能增進人寵情感，也有助於及早發現皮膚寄生蟲、腫塊或疼痛等異常狀況，提升疾病早期發現率；動保處長楊淑方強調，「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」三個好習慣，是維持寵物免疫力的黃金守則。

此外，為鼓勵市民為毛寶貝完成狂犬病疫苗注射，新北市政府動保處即日起至12月31日推出抽獎活動，飼主完成施打並至官方臉書完成指定任務，即有機會獲得新北幣500點；動保處呼籲，預防勝於治療，按時施打疫苗與落實日常照護，才能讓毛寶貝健康陪伴家庭長久。

