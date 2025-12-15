世界強化免疫日 新北動保處3招保護毛孩

248251215a10

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為響應今日12月15日世界強化免疫日，新北市政府動物保護防疫處提醒廣大飼主，寵物的健康防護如同家庭成員一樣不可輕忽。動保處獸醫師特別彙整出3大保健秘訣，協助飼主從日常細節中著手，透過「每年健檢、每天日曬、每週梳毛」的黃金組合，有效提升家中毛寶貝的自然免疫力，打造對抗疾病的最佳防線。

新北市動保處獸醫師林子筠從專業角度分享守護寵物健康的實用指南。林子筠首先建議，飼主應為寵物建立專屬的醫療照護體系，不僅要尋找一位可信賴的「家庭獸醫師」，更要堅持每年定期健康檢查，並依照醫囑完成疫苗的補強程序，這是疾病預防最基礎且重要的步驟。

其次，除了專業醫療介入，日常環境照護也扮演關鍵角色。林子筠指出，創造每天約30分鐘的溫和日曬機會，對寵物身心健康大有助益。適度的陽光照射能促進維生素D合成，並刺激大腦分泌血清素，不僅有益於皮膚與毛髮的健康，更能有效舒緩寵物壓力，維護心理的穩定與健康狀態。

此外，每週透過撫摸與梳毛進行日常互動，是飼主不容忽視的預防性檢查行為。林子筠表示，飼主可藉此機會增進人寵關係，改善毛髮品質，同時也能提早發現身體的健康警訊，如皮膚上的寄生蟲、腫塊或不尋常的疼痛反應。實踐「每年健檢、每天日曬、每週梳毛」這3項習慣，能為毛寶貝建立起強大的免疫力，從而降低未來疾病治療的高額開支。

為鼓勵市民完成寵物的基礎防疫工作，新北市動保處推出狂犬病疫苗施打獎勵活動。即日起至12月31日，市民只要攜帶家中毛寶貝完成狂犬病疫苗注射，並於臉書粉絲專頁完成指定任務，就有機會抽中新北幣500點，活動共有200個中獎名額。動保處呼籲市民把握年底前機會，共同為狂犬病防疫努力。

新北市動保處最終強調，愛牠就必須照顧牠。提供一個溫暖的家、及時就醫治療、並完成狂犬病疫苗注射這項最基本的防疫責任，都是飼主守護毛寶貝健康、提升其生活品質的具體實踐。

照片來源：新北市政府提供

