世界愛滋日用愛打破偏見！疫苗、心理支持與社會理解是邁向無愛滋時代的重要關鍵！
多管齊下預防愛滋感染
目前台灣已經達成「90-90-90」的目標，也就是「90%感染者被診斷出感染、確診的感染者90%能夠接受良好的醫療照顧並開始服用抗病毒藥物、正在接受治療的感染者90%的病毒量可以被有效控制」，而「安全性行為、避免多重性伴侶，能夠有效降低愛滋感染風險！」劉旺達醫師直言，這些內容雖是非常重要而有效的老生常談，但在愛滋防治的道路上仍有不足的地方，尤其在提升感染者的自我認知方面。目前從篩檢資料來看，雖然感染人數下降但延遲就醫診斷愛滋 的比例卻沒有改變，這一塊是值得關注的群體。
2017年台灣開始施行「PrEP（暴露前預防性投藥）計劃」，有效降低每年新增的愛滋感染人數，成為防治愛滋病的重要策略。劉旺達醫師表示，PrEP是指有愛滋感染高風險行為者經由醫師評估後，可透過口服藥物達到預防感染的效用。而目前預防愛滋感染的長效針劑也已問世，僅需半年注射一次，可望成為未來防治愛滋的重要角色。
預防與治療並重 愛滋不再是絕症
隨著醫療的進步，愛滋防治工作進入新里程，除了防護措施之外，在治療與照護上也有不少新進展。劉旺達醫師分析，抗病毒藥物（ART）有助於感染者控制病情，讓愛滋病從過去大眾所認為的「絕症」轉變為「可控慢性病」。透過持續的治療，感染者可達到「U=U（Undetectable=Untransmittable）」的狀態，意思是「檢測不到病毒，就不具傳染力」，如此不但能幫助感染者身心保持穩定健康的狀態，也能避免將病毒傳播出去。
雷達外的族群常成漏網之魚
男同性戀及性工作者等都是愛滋感染的高風險族群，不過這並不表示其他人就沒有被感染的風險。劉旺達醫師指出，老年人及異性戀往往是偵測愛滋感染雷達外的漏網之魚。他舉自己的病患為例，疫情期間有位18歲的女性到台大醫院就醫，一開始大家都以為是感染了新冠肺炎，後來才診斷為愛滋病患常見的「肺囊蟲肺炎」；同樣是疫情期間，也有一位70多歲的長者被診斷為愛滋感染者。可見，每個人都有被感染的風險，建議凡有過性行為者，一生至少要做一次愛滋感染篩檢。
愛滋感染者更需要施打疫苗提升保護力
「相較於一般人，愛滋感染者的免疫力較弱，更需要疫苗的保護！」劉旺達醫師提醒，愛滋感染者對抗疾病的能力較差，更容易被各種病毒及細菌感染，一定要按時接種疫苗。他進一步分析，疫苗的保護力除了避免因免疫力低下而致病之外，也能杜絕經由性行為傳染的疾病，例如：HPV（人類乳突病毒）、M痘、A型肝炎、B型肝炎等。
有些患者擔心自身免疫力較差而不敢施打疫苗，劉旺達醫師認為，除了活性減毒疫苗（例如：MMR「麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗」）之外，其他疫苗都可以放心接種。施打疫苗前，醫師會評估患者CD4免疫細胞數量與病毒量，如果是在200以下，可進一步和醫師討論適合接種的時機。
HPV感染風險高 疫苗成關鍵防線
除了大眾常接種的流感、肺炎鏈球菌及COVID-19等疫苗之外，施打HPV疫苗也很重要。劉旺達醫師提到，人類免疫缺乏病毒與HPV同樣以性行為為主要傳播途徑，因此HPV在愛滋感染者中也比一般人更為常見。除了生殖器疣（菜花）之外，HPV還會導致肛門癌、陰莖癌、頭頸癌及子宮頸癌等病變，更可怕的是愛滋感染者罹患HPV相關癌症的風險比一般人高出許多，其中頭頸癌為一般人的4倍、子宮頸癌為6倍，肛門癌更高達8至60倍！
台灣目前尚未全面補助愛滋感染者接種HPV疫苗，不過劉旺達醫師認為對愛滋感染者而言，施打HPV疫苗是對健康非常重要的投資。除了建議自費接種之外，也呼籲政府能擴大補助對象，讓更多有需要的人受惠。
醫盼提升心理支持與社會理解
台灣防治愛滋成果顯著，不過除了醫療之外，愛滋感染者也需要社會大眾給予更多理解與心理支持。劉旺達醫師坦言，偏見與污名化仍是愛滋感染者面對的最大挑戰之一，不僅影響他們的心理健康，也可能讓他們因害怕他人眼光或歧視而延遲篩檢或就醫。
「大海很大，總有自己的夥伴」，他認為所有感染科醫師都很願意成為愛滋感染者的夥伴，同時也希望這份影響力能不斷擴大，多一點包容不但能讓他們生活更加安心，對於防治工作的推展也有所助益。
從預防到治療，從疫苗到心理支持，透過關注、理解及行動才能讓愛滋防治進入新階段，真正邁向「無愛滋世代」！
