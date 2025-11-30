世界愛滋日：全球近4000萬人感染愛滋 愛滋病是什麼？該如何治療？如何預防？

據衛福部資料，2023年全球約有3990萬愛滋病毒感染人口，新增愛滋病毒感染人數達130萬人，約有63萬人因愛滋相關死亡。我國截至2023年底累計存活感染者約35,500名，2023年新增愛滋病毒感染人數為940人

每年12月1日世界衛生組織訂為「世界愛滋日」，希望呼籲全球關注愛滋病，並一同關注愛滋病防治議題。究竟什麼是愛滋病？該如何治療、預防呢？

在全球每年約有77萬人因愛滋病死亡，每年12月1日世界衛生組織訂為「世界愛滋日」，希望呼籲全球關注愛滋病。（圖片來源：Getty Image）

12/1世界愛滋日的起源？

自1988年起，世界衛生組織將每年12月1日訂為世界愛滋日，盼鼓勵世界各國訂定愛滋病防治政策、醫治照護感染者並研發愛滋病疫苗。而今年世界愛滋日標語為「End inequalities. End AIDS. End pandemics.」，我國疾管署也訂下「戰勝愛滋，分享愛」主軸，呼籲民眾一同建立戰勝愛滋四道防線，包含：安全性行為、預防性投藥、定期篩檢、及早治療。

愛滋病是什麼？

愛滋病全名為「後天免疫缺乏症候群」，普遍被認為最早約在1920年代出現於非洲剛果，由西非中部的黑猩猩傳染給人類。愛滋病為感染人類免疫缺乏病毒（Human Immunodeficiency Virus, HIV）的疾病，病毒會破壞人體免疫系統，使患者免疫力下降，嚴重時進而導致死亡。HIV病毒目前可粗略分為HIV-1、HIV-2兩種。HIV-1為目前普遍流傳於世界各地的病毒，HIV-2僅流行於西非。在毒性及傳播力上，HIV-1皆高於HIV-2。

愛滋病感染症狀有哪些？

感染愛滋病病毒後，患者的症狀可大致分為三個階段：

空窗期：因HIV病毒體積小不易檢測，需待產生抗體後才能被驗出。因此感染者在此時接受檢驗，可能呈現假陰性反應。空窗期的期間從6至12周不等，隨著醫療進步，空窗期有可能縮短至1到2周。但根據全球共識，仍建議要「滿12週抗體檢驗陰性」才能排除感染。而此時患者體內的病毒量最高，亦是傳染的高風險期。

在病毒進入體內後，約有五成感染者會出現急性感染症狀，如：發燒、疲倦、肌肉痛、腹瀉、頭痛、皮膚出疹等現象。通常會出現在高危險行為後的10到14天，持續約一到兩周。

潛伏期：在進入潛伏期後，患者通常不會表現出任何症狀，在發病前可能長達3至20年。

發病期：當CD4細胞（一種領導免疫系統的特殊白血球）濃度低於200個／血液微升時，免疫系統就會開始出現一些正常人不會出現的感染性疾病，常見的像是：口腔食道念珠菌感染、肺囊蟲肺炎、帶狀疱疹、真菌感染等，並可能進而導致死亡。

愛滋病的傳染途徑有哪些？

部分民眾因對愛滋病認知不足，因此常將愛滋病患者貼上負面標籤。實際上，愛滋病病毒僅會透過血液、精液、前列腺液、陰道分泌物、母奶等體液傳染，口水及淚液雖然曾被檢出極微量HIV病毒，但並未有案例經由此途徑被傳染。而汗水更是未被檢測到HIV病毒過，且HIV病毒一旦暴露在空氣中，數分鐘之內便會全數死亡。因此日常社交行為，如：牽手、擁抱、共用馬桶、共餐、游泳等行為都不會感染病毒。

愛滋病該如何預防？

因愛滋病主要藉由不安全性行為、血液、母子垂直感染等途徑傳染，因此若要預防愛滋病，應固定單一性伴侶，並在性行為過程中正確使用保險套，避免體液交換。同時應避免共用容易接觸他人體液的物品，如：針頭、刮鬍刀、牙刷等，手術器具等容易接觸到血液的物品也要時常消毒。當不可避免接觸到他人血液時，也可事先配戴手套，避免直接接觸。

此外，若在高危險性行為前2至24小時，或事後72小時之內進行暴露後預防性投藥（PEP），經過28日定時定量服藥，便能夠成功阻斷81%以上HIV病毒感染機會。但仍難以預防披衣菌、淋病、梅毒等性病，因此仍建議降低高危險性行為發生的機率。

根據疾管署建議，有性行為者，應至少進行一次篩檢。有無套性行為者，則每年應至少進行一次篩檢。如有與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等情形，則應每3至6個月進行一次篩檢。可至醫院進行定點、匿名篩檢，或是從網路訂購篩檢試劑，了解自身染病情況，保護自己也避免將疾病傳給他人。

台灣防治愛滋病成效佳 領先亞洲眾多國家

目前台灣經過多方努力，已經達成「90-92-95」的成績，亦即：90%感染者已知自己的感染狀況、92%已知感染狀況者已穩定接受藥物治療、95%穩定治療者能有效控制病毒量的標準，超越聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）提出的「90-90-90」目標，也是亞洲第一個達標的國家。未來也期盼在2030年前，能達成「95-95-95」目標，持續防治愛滋病傳播。