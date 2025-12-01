世界愛滋日 攜手變裝皇后倡導突破迷失愛不迷思

疾病管制署今天(1日)為了響應聯合國愛滋規劃署世界愛滋日主題，舉辦今年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會特別邀請灣島變裝皇后進行開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值。

疾管署特別邀請變裝皇后擔任世界愛滋日防疫大使，疾管署署長羅一鈞表示，我國愛滋疫情自107年起整體呈下降趨勢，今年截至10月新增感染數為744人，較113年同期833人減少89人，今年愛滋新增感染人數應該會創22年以來新低，會降到900例以下，繼去年竄升後又再度下降到15%左右，希望持續透過篩檢、治療、追蹤的努力能讓明年持續在繼續往下，希望每年降低100例左右。

展望未來，署長羅一鈞表示，會增加事前預防投藥PrEP名額與世界愛滋友善醫療場域，營造更友善的治療環境，持續讓每年愛滋感染人數下降。此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

臺灣公衛學生聯合會的學生代表在記者會中，也以中、英、日三種不同語言獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》作為壓軸演出，希望藉由音樂跨越隔閡，傳遞愛滋防治「U=U」也就是病毒量測不到等於傳不出去的理念。提升大眾對愛滋防治的正確認知，展現包容、多元的力量，及對健康平權的支持。

疾管署表示，將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，建構友善環境，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零，零新增、零死亡、零歧視願景，邁向消除愛滋的目標。