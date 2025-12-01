世界愛滋日 林茂盛：建立防治正確觀念

每年的十二月一日是世界愛滋日，為響應二○二五年世界愛滋日活動主題「○vercoming disruption, transforming the AIDS response」；也就是透過變革性的應對作為，克服各樣的阻擾與障礙，宜蘭縣代理縣長林茂盛特別呼籲大眾建立對愛滋病防治的正確觀念，並且縣府將賡續整合縣內各行政單位、民間團體與社群資源，推動愛滋病防治政策、弭平弱勢族群障礙及賦能多元性別族群，以營造平等友善環境，共同朝「二○三○終結愛滋」目標努力。

衛生局長徐迺維局提醒，近一年有風險性行為者例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者，應儘速完成二劑M痘疫苗。接觸過M痘患者、近期與M痘確診者有親密接觸、以及免疫力較低者，也都是M痘疫苗接種對象。國立陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院及羅東博愛醫院皆有提供公費M痘疫苗。有關愛滋病及性病防治、M痘疫苗相關資訊可至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw，或撥打宜蘭縣愛滋病防治專線○三-九三五六五一九洽詢。