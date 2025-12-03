世界愛滋日 聖縣：零新增、零死亡、零汙名 邁向無HIV未來
聖塔克拉拉縣公共衛生局（PHD）與社區合作夥伴近日與全球數百萬人共同紀念世界愛滋病日。今年主題為「事實，而非恐懼」（Facts, Not Fear），強調真相、同理與科學在持續對抗HIV及相關汙名中的重要力量。
縣府強調邁向無HIV的未來，活動聚集社區成員、宣導者及醫療專業人員，悼念因愛滋病逝去的人們，同時向勇敢與HIV共存者致敬，並以升旗儀式作結。
「打造一個遠離HIV危害的縣，是我們對健康公平與同理的堅定承諾。」聖塔克拉拉縣公共衛生局局長Sarah Rudman醫師說，「我們必須持續努力，朝零新增感染、零汙名、零不平等邁進。這不只是目標，更是責任。」
透過「邁向零目標」（Getting to Zero）倡議以及與社區組織的合作，公共衛生局持續擴大檢測、治療、教育及暴露前預防性投藥（PrEP）的可近性，不論居民收入、保險或居留身分。
「整體新增病例的下降固然令人欣慰，但對非洲裔與拉丁裔社區而言，資料並未出現有意義的改善。」公共衛生局助理衛生官Akanksha Vaidya醫師說，「真正的成功是所有社區都受益。我們將持續透過文化敏感的外展、擴大PrEP取得，並與受影響最深的社區更緊密合作，直到每個人都達到零。」
得益於醫學進展，如今持續接受治療的HIV感染者，其壽命可與未感染者相當；同時，保持病毒量測不到（undetectable）者在性行為中不會傳染病毒。
公共衛生局提供免費或低價HIV檢測、連結治療服務與多種PrEP預防方案，包括美國FDA於2025年核准、每半年施打一劑的新型注射式PrEP。此外，Together TakeMeHome計畫能將免費HIV自我檢測套組郵寄到家，20分鐘即可得知結果。
儘管前所未有的聯邦預算削減替公共衛生局帶來重大挑戰，Rudman醫師強調：「我們終結HIV的決心不會動搖。當資源變少，我們的承諾反而更深。要阻斷HIV傳播不是遙不可及的夢想，而是鄰裡、醫護人員與社區領導者共同努力的成果。」
公共衛生局指出，每九名HIV感染者中可能有一人不知自己感染，社會汙名仍然是檢測與治療的重要阻礙。
縣內多項HIV相關計畫–包括HIV委員會與邁向零目標合作網路–持續團結社區成員、醫療提供者與倡議人士，共同朝「零新增感染、零死亡、零汙名」邁進。
更多世界日報報導
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
全美這款車失竊率最高 年均保費高達2000美元
其他人也在看
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 385
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病
65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 13
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降
許多人少吃，但精神變差、甚至更易暴吃。對此，醫師李思賢表示，真正決定精神狀態、空腹能否耐受，是「粒腺體」能否順利運作。若粒腺體運作順暢，人的代謝靈活度佳，但若粒線體卡住，就算健康飲食，代謝仍呈現低效狀態，人會易餓、易累、一直胖。他建議，民眾可增加肌肉力量、調整飲食來源比例、改善睡眠節奏，體重就會自然下降。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
一天最後一口咖啡時間曝！ 醫示警：晚喝毀深層睡眠
很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。研究結果顯示，攝取咖...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2