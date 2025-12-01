「世界愛滋日」超越阻礙 扭轉愛滋
▲珍愛有一套 「世界愛滋日」。（宜蘭縣衛生局提供）
每年的十二月一日是世界愛滋日，為響應二O二五年世界愛滋日活動主題「Overcoming disruption,transforming the AIDS response」；也就是透過變革性的應對作為，克服各樣的阻擾與障礙，宜蘭縣代理縣長林茂盛特別呼籲大眾建立對愛滋病防治的正確觀念，並且縣府將賡續整合縣內各行政單位、民間團體與社群資源，推動愛滋病防治政策、弭平弱勢族群障礙及賦能多元性別族群，以營造平等友善的環境，共同朝向「二O三0終結愛滋」之目標來努力。
衛生局長徐迺維局也提醒，近一年有風險性行為者例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者，應儘速完成二劑M痘疫苗。另外，接觸過M痘患者、近期與M痘確診者有親密接觸、以及免疫力較低者，也都是M痘疫苗接種對象。本縣國立陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院及羅東博愛醫院皆有提供公費M痘疫苗。有關愛滋病及性病防治、M痘疫苗相關資訊可至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw，或撥打宜蘭縣愛滋病防治專線0三-九三五六五一九洽詢。
根據疾病管制署資料統計，目前我國愛滋疫情自一O七年起至一一二年連續六年有下降趨勢，惟去年一一三年新增感染數為一OO一人，較一一二年九三九人新增六十二人，主因為COVID-19疫情後，政府主動加強各類篩檢措施所致；而宜蘭縣一一三年新增十五案較一一二年增加三案。愛滋感染者主要年齡層仍以青壯年族群廿五-四十九歲感染最多，感染原因又以「不安全性行為」為主。爰此，針對年輕族群應加強建立「除了全程使用保險套之外，需搭配水性潤滑劑以預防保險套破裂」、「愛滋病毒經藥物治療後，檢測不到病毒便不具傳染力」等愛滋病防治觀念；事實上當愛滋感染者檢查病毒量測不到的程度時，即不具傳染力，也就是Undetectable = Untransmittable簡稱U=U；感染者只要規則服藥，測不到病毒，病毒就傳不出去。衛生局長徐迺維表示，希望持續推動正確的觀念，例如安全性行為、降低歧視及消弭健康不平等的情況，讓感染者可回到正常生活。
另外，為持續推動「在家愛滋自我篩檢」，讓民眾有多元、便利亦可保有隱私的篩檢管道，除已於國立陽明交通大學附設醫院蘭陽院區、宜蘭市惠登藥師藥局、羅東鎮民生藥局及礁溪鄉衛生所等據點設置愛滋快篩試劑自動販賣機外，今年另在衛生局行政大樓一樓新增一處自動販賣機據點，民眾可購買愛滋快篩試劑自我篩檢，也可上網透過「愛滋快速自我篩檢」官網訂購，點選「網路訂購超商取貨」並輸入「2025pride」，單筆即可享有一00元折扣，折扣活動僅到一一四年十二月三十一日。宜蘭縣十二鄉鎮、市衛生所及羅東聖母醫院也提供免費匿名愛滋病毒篩檢及諮詢服務，讓具有愛滋病感染風險的民眾及早接受診斷與治療。
