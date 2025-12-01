世界愛滋病日 高市府衛生局參與高雄同志大遊行宣導正確防治知識

十二月一日是世界愛滋病日，高市府衛生局響應今年主題「破除迷思，愛不迷失」，特別於十一月廿九日高雄同志大遊行活動現場，攜手醫療院所及民間團體提供愛滋匿名篩檢及M痘疫苗接種服務，宣導正確愛滋防治知識，營造安全與包容、尊重與理解並存的友善城市。(見圖)

衛生局今(一)日說明，根據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年十月底全國本國籍新確診通報愛滋病確診個案數較去年同期降幅約10.7%，且一一三年的防治成效指標達92-96-95（即92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制），均優於全球平均，顯示近年推動的預防、篩檢、治療、衛教宣導等全方位愛滋防治策略成果見效。

衛生局表示，今年世界愛滋病日主題「破除迷思，愛不迷失」，除於高雄同志大遊行當日提供愛滋匿名篩檢與M痘疫苗接種服務，並向民眾宣導「U=U（Undetectable=Untransmittable）」的國際共識，也就是「測不到病毒量即不具傳染力」的正確愛滋防治知識，破除大眾對疾病的迷思，增進對愛滋感染者的接納與包容。

衛生局強調，愛滋病毒主要透過性行為、血液及母子垂直等方式傳染，無法經由空氣、飛沫或是日常握手、擁抱、共餐、共用廁所或辦公設備等途徑傳染，「現代醫療進步，愛滋病已是一種可控制的慢性疾病」，感染者只要規律接受治療即可正常生活與工作，呼籲社會大眾支持「U=U」精神，使感染者不再懼怕面對疾病，願意接受治療。