世界抗生素周 台北慈濟醫院宣導講座

抗生素是現代科學的一大進步，只是，近年來浮現濫用問題。一項調查資料顯示，到了2035年，全球平均壽命，會因為抗生素的抗藥性細菌，整整縮短1.8年，如果不及時防堵，很容易導致無藥可醫。每年11月18號到24號，世界衛生組織制定的「世界抗生素周」，呼籲全球合理、謹慎使用抗生素。台北慈濟醫院響應這項理念，特地舉辦宣導講座，宣示妥善使用抗生素的決心，也希望促進各界重視抗生素使用、以及抗藥性的預防。

傷風感冒到耳鼻喉科、或是一般診所看診拿藥，或許不少人認為，感冒藥中有抗生素，似乎很正常！

台北慈濟醫院感染科醫師 洪伯斌：「他可能是一個流感或新冠肺炎，他擔心這種病毒感染之後，會發生後續的細菌續發性感染，多半都會傳遞醫療上的溝通訊息，然後請求醫師說，能不能加點抗生素。」

門診中常見的迷思之一，醫師解釋，抗生素主要是用來治療細菌感染，如果把抗生素當成消炎藥濫用，不但治不好病，還可能讓細菌變得更強、產生抗藥性。

台北慈濟醫院感染科醫師 洪伯斌：「抗生素不會傷胃，但是一般民眾會把消炎藥，把它誤會成是抗生素，消炎藥一般醫療上，會把它當作是止痛藥，止痛藥藥傷胃大家都知道。」

抗生素，近代醫學史上，一個畫時代里程碑，被譽為終結感染症狀的靈方妙藥，不過，還有不人對它有疑慮。

民眾：「(朋友的)媳婦是懷孕的，所以剛剛有說抗生素這個東西，有可能會造成畸胎。」

全球抗生素抗藥性問題，成為人們的健康威脅，每年有近5百萬人因此失去生命。

11月18號到24號，是世界抗生素周，台北慈濟醫院響應，並舉辦宣導講座。

醫師鼓勵民眾，領藥時要養成詢問習慣，包含處方是否含抗生素、應服用多久、以及使用時的注意事項，才能確保用藥安全。

