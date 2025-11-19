世界抗生素認知周 花蓮慈院舉辦展覽衛教宣導

許多人都有迷思，就是把抗生素當作治療感冒的特效藥，但其實不當使用抗生素，反而會讓體內細菌產生抗藥性，導致醫療效果大打折扣。根據統計，全球每年約500萬人，因抗生素抗藥性而喪命，預估到2035年，全球壽命將因此減少1.8年。為此，世界衛生組織已將抗生素抗藥性，列為全球十大健康威脅之一，並將每年的11月18到24號，訂為「世界抗生素認知周」。花蓮慈濟醫院也舉辦主題展覽與衛教活動，帶領民眾破除迷思、提升正確用藥觀念。

「今天有兩種藥，其中一個是抗生素，7天的藥請按時吃完。」

民眾領藥時，藥師再三提醒，抗生素必須按時、按量、完整服用。處方中常見的抗生素，雖然有時可以快速緩解症狀，但往往一體兩面，使用不當，反而會增加抗藥性風險。

花蓮縣衛生局局長 朱家祥：「如果是病毒性的感染，當然就不需要抗生素，那當然細菌性的感染，我們用什麼樣的藥物，給他適當的治療，你不會濫用抗生素。」

「抗生素它也是，一定要走醫師的處方，所以大家不可以，自己到藥局去進行購買。」

響應世界抗生素認知周，花蓮慈濟醫院舉辦主題展覽與衛教宣導。透過互動遊戲，增進民眾用藥知識。

民眾 陳品珺：「因為這個遊戲才知道，原來抗生素隨便亂停藥，會有抗藥性。」

花蓮慈濟醫院感染科主任 黃妙慧：「反反覆覆這樣子接觸抗生素，又沒有妥善使用完這個療程的話，這個人的身上就會產生，越來越多有抗藥性的細菌，他也有可能，他的這個細菌，會把這個抗藥性，再傳染給別的人身上的細菌。」

根據統計，全球每年約500萬人，因抗生素抗藥性而死亡，狀況如果持續惡化，預估到2035年，全球平均壽命將減少1.8年。避免抗藥性問題，必須做到四不一要。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「就是不要求開這些抗生素，不要去亂買藥，不要亂停藥，不要亂吃他人的藥，一個要，就是要遵從醫囑，該吃幾天的，就把它吃完。」

抗生素並非特效藥，也不是治療所有症狀的萬靈丹，遵照醫師指示，確實、正確用藥，才能甩開抗藥性，守護健康。

