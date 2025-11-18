世界抗生素週台大醫院出動巴士展健康衛教

隨著抗生素廣泛使用，抗藥性問題日益嚴峻，對於醫療照護、動物健康及環境安全造成重大挑戰。台大醫院院長余忠仁十八日表示，減少使用抗生素、並在使用後降低抗藥性產生，這是當前公共衛生重要課題。世界抗生素週活動旨在提醒民眾重視手部衛生與感染預防，最重要的是避免感染發生。

余院長指出，台大醫院配合世界抗生素週，規劃一系列相關活動，期盼社會大眾共同關注並支持抗藥性議題。台大醫院指出，在醫療機構中，抗生素是治療感染不可或缺的工具，但隨著抗生素廣泛使用，抗藥性問題日益嚴峻，也進一步影響治療效果和病人安全。除了強調抗生素的妥善使用外，若能從源頭減少感染發生、降低抗生素的使用需求，才是有效防堵抗藥性問題的根本對策。

另一方面，農業與畜牧業中也普遍使用抗生素，以促進動物生長或預防疾病。在大規模使用下，不僅導致動物體內菌群產生抗藥性，更可能透過肉品、排泄物或環境擴散至人類，進一步加劇抗藥性危機。人類、動物與環境之間的緊密互動，意味著抗藥性問題需以「防疫一體（One Health）」的整合視角來因應。

世界抗生素週訂於每年十一月十八日至二十四日舉行，為世界衛生組織倡議的全球行動，目的在提升各界對抗微生物抗藥性議題的認識與重視。今年主題即刻行動：守護當下，保障未來，延續過往核心精神，持續強調抗生素抗藥性對人類、動植物及環境所帶來的威脅，並且呼籲跨部門合作，共同採取審慎、合理的抗生素使用行動，以便降低抗藥性發生風險。

為響應「世界抗生素週」，行政院啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，台大醫院也推出「健康巴士」衛教展，展期自十一月十七日至二十四日，推廣正確用藥與預防觀念，鼓勵全民從日常生活落實防範抗藥性。

疾管署署長羅一鈞強調，政府正推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，透過跨部會合作，結合衛生福利部、農業部及環境部，共同面對抗生素使用與抗藥性這項複雜挑戰。他表示，這項計畫預計五年內成功達成降低人用抗生素使用量等目標，目前農業部三項指標皆已完成。