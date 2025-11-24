世界抗生素週 陽明交大醫宣導正確用藥

為響應世界衛生組織WHO「二O二五年世界抗生素週」，今年以「即刻行動：守護當下，保障未來」為主題，呼籲全球正視日益嚴峻的抗生素抗藥性AMR問題。國立陽明交通大學附設醫院廿四日以創意口號─「『手』護現在！『藥』看未來！」舉辦系列宣導活動，將生硬的醫學知識轉化為輕鬆有趣的互動體驗，期盼民眾在歡樂氛圍中學習正確用藥觀念、落實手部衛生，共同對抗「抗藥性危機」，守護全民健康。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，抗生素的合理使用與手部衛生的確實執行，是預防感染和抑制抗藥菌擴散的兩大關鍵。他強調，抗藥性問題已成為全球公共衛生的重大挑戰，醫院更應肩負起推動正確用藥教育與感染防護的責任，黃志賢院長呼籲：「抗生素並非萬靈丹，唯有正確使用才能守護自己與家人的健康。只要大家落實『四不一要』，再加上勤洗手，人人都能成為抗藥性防治的守護者。」希望透過這次寓教於樂的活動，提升全民健康素養，共同為建立更安全的醫療環境努力。

此次活動以「動起來，抗藥OUT！」為核心精神，特別設計了專題講座與兩大主題互動攤位：「抗生素宣導」及「手部衛生宣導」，成功吸引了院內同仁與廣大民眾熱情參與。

抗生素宣導攤位~遵守醫囑，四不一要，該攤位聚焦於「遵守醫囑使用抗生素」的核心理念。現場不僅有造型可愛的「抗生素」與「細菌」掛牌人物供民眾合影打卡，更設置了QR Code，引導民眾掃描觀看「微生物抗藥性介紹」動畫與「抗生素治療大作戰」遊戲，輕鬆瞭解抗藥性形成原因及預防之道。

藥師更透過活潑的問答互動，傳達「四不一要」的正確用藥原則：不主動要求抗生素、不自行購買抗生素、不吃他人抗生素、不隨便停藥，要遵守醫囑使用抗生素。透過遊戲闖關，參與民眾不僅增進了用藥知識，還能將「聰明用藥、抗藥OUT」的理念帶回家。

手部衛生宣導攤位~關鍵秒數，手護生命，此攤位以「關鍵秒數，手護生命」為主題，運用「阿疾波特的防疫學院—手部衛生基本功」趣味影片進行教育。現場由感染管制護理師親自示範「洗手五時機」與乾洗手正確步驟。參與者親身體驗洗手流程後，即可獲贈乾洗手液，讓防疫觀念真正落實於日常生活中。