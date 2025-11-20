世界抗生素週（WAAW）：抗生素抗藥性正加速蔓延，全球每年奪走 500 萬人生命
作者/林招煌
每年 11 月 18～24 日 的世界抗生素週提醒全球關注 抗生素抗藥性（AMR）。抗藥性來自濫用抗生素、農業過量使用及醫療不當用藥，導致超級細菌增多，增加治療困難與死亡風險。正確用藥、精準用藥及防控策略是守護未來、與細菌進化賽跑的關鍵。
每年 11 月 18～24 日是「世界抗生素週（World AMR Awareness Week）」，提醒全球再次面對一個無形卻極具破壞力的威脅──抗生素抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）。這不是遙遠國家的故事，而是正在你我生活周遭默默上演的危機。根據 Lancet 研究統計，全球每年約有 500 萬人死於與 AMR 相關的感染；世界衛生組織（WHO）更將其列為「全球健康十大威脅之一」。
在醫療科技飛速進步的今天，為何我們反而更害怕感染？答案令人不安：細菌變得比我們還會活下去。
抗藥性如何形成？不是細菌變強，而是我們用錯武器
細菌是地球上最會「進化」的生物之一。抗藥性的形成通常來自︰
抗生素濫用
包括許多常見行為：
感冒（病毒）卻要求醫師開抗生素
自己留藥庫存、有症狀就吃
吃幾天覺得好轉就停藥
這些都會使細菌「練等升級」，進而產生抗藥性。
飼養與農業使用過量抗生素
畜牧業大量使用抗生素促進生長，讓環境中的抗藥性細菌暴增，再透過食物鏈回到人類身上。 醫療院所的用藥不當
院內感染若未遵從抗生素指引，容易催生「超級細菌」──如 MRSA、CRE。 超級細菌正在改變醫療模式
抗藥性細菌造成的感染不僅治療困難，還會導致︰
住院天數更長
治療成本大幅增加
容易復發
重症化與死亡風險上升
最糟糕的是，常見的小感染可能再度變成致命疾病！
外科手術、化療、洗腎、早產兒照護等許多醫療場景，都高度依賴抗生素，若抗藥性問題惡化，將直接衝擊整個醫療體系。
科學界正在反擊：新策略、新療法、新希望
雖然抗生素研發進入「乾涸時代」，但全球正在加速投入新方法來對抗 AMR。
次世代抗生素與新作用機轉
研究團隊正透過 AI、基因體分析設計全新抗生素。
噬菌體療法（Phage therapy）
利用能破壞特定細菌的「噬菌體」作為治療方式，近年在重症感染展現潛力。
微生物體與菌相調控
透過益生菌、糞便菌移植（FMT）改善腸道菌相，降低難治感染風險。
精準用藥（Antibiotic Stewardship）
以資訊系統、快速診斷、AI 辨識加速判定感染來源，提高用藥精準度。
科學界正在全力迎戰，但要真正守住防線，最關鍵的一步仍在我們每個人的日常生活。
一般民眾可以做什麼？3大守則守住抗藥性
不主動要求醫師開抗生素
多數感冒、腸胃炎都是病毒引起，抗生素無效。
按照醫囑服藥，不偷吃步、不自己停藥
中途停藥只會讓細菌變更兇、更難治。
不自行購買、囤積、分享抗生素
抗生素不是感冒藥，錯用就是幫細菌補血升級。
醫療與政府端能做什麼？
落實抗生素管理（Antibiotic Stewardship Program）
減少不必要處方，提升治療效率。
強化院內感染管制
手部衛生、隔離措施、快速診斷非常重要。
推動監測系統、強化農業管理
人類、動物、環境三者緊密相連，「One Health」策略已成國際共識。
結語：抗藥性是一場「與時間賽跑的進化戰」
細菌從不休息，它們在每一個人的生活中默默進化。
面對 AMR，人類唯一的贏法，就是比細菌更快、更聰明、更團結。
世界抗生素週不只是提醒，更是一種召喚。
提醒每個人、每位醫療人員、每家機構：「正確使用抗生素，從今天開始，就是守護未來。」
只要全社會齊心協力，下一代仍然能活在一個抗生素依然有效的世界裡。
