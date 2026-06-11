世界拳王變人氣男星！76歲葛茲石松「爆離世消息」 公司證實：肺炎病逝

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記者王培驊／綜合報導

日本資深藝人兼前世界拳王葛茲石松（ガッツ石松）去世。（圖／翻攝自X平台）

日本資深藝人兼前世界拳王葛茲石松（ガッツ石松）因肺炎於6月2日在東京一間醫院病逝，享壽76歲。其經紀公司於今（11）日正式對外公布噩耗，並表示葬禮已依照本人及家屬意願低調舉行，僅由親友參加。

經紀公司在聲明中表示，葛茲石松於6月2日安詳離世，並感謝外界多年來給予的支持與厚愛。由於家屬希望低調處理後事，因此直到11日才對外公布消息，同時婉拒花圈與奠儀。至於追思會等相關安排，目前尚未決定。

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葛茲石松（ガッツ石松）1978年引退後轉戰演藝圈，在綜藝節目闖出知名度。（圖／翻攝自X平台）

聲明中也提到，能受到許多人的喜愛，是葛茲石松人生中最大的驕傲與幸福，希望大家未來每當做出象徵勝利與喜悅的「勝利手勢」時，都能想起他，「OK牧場！」更成為他留給粉絲最後的招牌道別語。葛茲石松本名鈴木有二，1949年出生於日本栃木縣，1966年踏入職業拳壇。1974年奪下WBC世界輕量級拳王頭銜，成為首位獲得該量級冠軍的亞洲選手，並成功完成5次衛冕。拳擊生涯累積51戰31勝（17次KO）、14敗、6和的成績。

1978年引退後，葛茲石松轉戰演藝圈，憑藉鮮明個性與幽默風格在綜藝節目闖出知名度，同時也活躍於戲劇與電影演出，成為日本家喻戶曉的藝人。值得一提的是，如今廣為人知的日文「ガッツポーズ」（勝利手勢）一詞，正是源自葛茲石松拳擊時期高舉雙手慶祝勝利的經典動作，之後逐漸成為日本社會形容勝利姿勢的代名詞，也讓他的名字深深烙印在日本流行文化之中。

日本資深藝人兼前世界拳王葛茲石松（ガッツ石松）去世。（圖／翻攝自X平台）

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