世界整了亂了套! 川普掀風浪 歐盟外長嘆 : 開始喝酒的時機到了

[Newtalk新聞] 據《政治新聞網》( Politico ) 歐洲版報導，當地時間 14 日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，當下的國際局勢糟糕到或許是個「開始喝酒的好時機」。

據當時在場的兩位人士透露，卡拉斯當日對歐洲議會各黨團的領導人表示，自己本不怎麼飲酒，但鑒於全球各地正發生的各種事件，現在或許該開始喝酒了。

卡拉斯在當日的歐洲議會主席會議發表了上述言論。在此之前，歐洲議會的資深議員們剛剛互相致以新年祝福。與會人士稱，這些議員隨即也表示，紛亂的國際局勢讓這個新年實在沒什麼值得開心的。

在她此番表態的同一時間，就美國總統川普威脅奪取格陵蘭島一事，丹麥外交大臣拉斯穆森和格陵蘭島自治政府外交部長莫茨費爾特，正與美國副總統范斯、國務卿盧比歐會面。

拉斯穆森 14 日在與美方的會晤後強調，不尊重丹麥領土完整和格陵蘭人民自決權的觀點「完全不可接受」，雙方仍然存在「根本性分歧」。

報導指出，當前，歐洲方面擔憂川普可能吞併格陵蘭，伊朗境內爆發大規模抗議活動，烏克蘭與加薩的衝突持續發酵，美國又在委內瑞拉採取軍事行動，地緣政治問題已成為歐盟最緊迫的議題。

據歐洲新聞網站《Eunews》報導，在當日的歐洲議會主席會議上，歐洲議會各各黨團領導人通過一份聲明，明確譴責川普政府就格陵蘭島發表的言論，批評相關言論「公然挑戰國際法、聯合國憲章原則以及北約盟國的主權和領土完整」。

「此類言論令人無法接受，在民主夥伴國的雙邊關係中更是絕無容身之地」，聲明寫道。聲明同時反對「任何旨在改變格陵蘭現狀的外部干預企圖」，並呼籲歐盟委員會及各成員國「制定具體且切實可行的舉措，為格陵蘭和丹麥提供支援」。

