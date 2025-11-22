國立教育廣播電台

世界文化匯聚舞臺 新住民舞蹈比賽決賽熱鬧展開

泰享多元藝文民俗舞蹈團《泰國傳統長鼓舞蹈》 (教育部提供)
Hood Mahealani Putu 《Tari Taruna Jaya》 (教育部提供)
2025新住民舞蹈比賽全區決賽大合照 (教育部提供)
Anak Bangsa《Contemporary Tradition》 (教育部提供)
台越舞團《印尼～童話》 (教育部提供)
一年一度的「新住民舞蹈比賽」全區決賽今天（22日）在臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳正式登場。邁入第10屆的比賽不僅是新住民展現舞蹈才華的舞臺，更是跨文化交流的重要平臺。今年比賽經北、中、南三區初賽，共吸引A組34隊、B組35隊、共367名參賽者踴躍投入；最終共有A組與B組各10隊、共105位舞者脫穎而出，晉級決賽。

 

教育部指出，決賽舞者以融合家鄉文化記憶與在臺生活體驗的創意舞作，呈現多元文化交織的動人風景，讓現場觀眾彷彿置身跨越國界的文化嘉年華。自105年開辦以來，活動已吸引來自印度、印尼、越南、泰國、馬來西亞、法國、美國等16國的新住民朋友參與，各隊精心準備服裝、道具與舞蹈編排，充分展現不同國家的藝術底蘊。

教育部表示，歷屆優秀隊伍曾多次受邀參與國慶典禮、移民節與各地新住民活動，讓新住民文化走入公共視野。今年決賽的精彩演出影片與照片，也將同步於官方網站與社群媒體分享，讓全國民眾一同感受多元文化的活力與魅力。

 

「新住民舞蹈比賽」凝聚熱情與文化自信，為「舞出家鄉、舞出故事」的新住民朋友喝采。更多活動詳情，可鎖定「新住民舞蹈比賽」Facebook粉絲專頁官方網站查詢，教育部歡迎民眾踴躍前往臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳現場索票欣賞。

