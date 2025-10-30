世界新棋局與台灣命運

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山會晤，成為全球矚目的焦點。這場峰會表面上談的是關稅、貿易與地緣安全，實際上卻是美中兩強重新測試彼此底線的關鍵時刻。而在這場角力中，台灣既是觀察者，也是被牽動最深的一方。

對北京而言，台灣議題是其「核心利益」的試金石。習近平此行的目的之一，便是要向川普重申「一中原則」的不可挑戰性，並測試美方在台灣議題上的鬆動空間。根據外媒報導，中方官員在會前已透過多重管道向美方暗示，希望川普在軍售、官方互動等議題上「有所節制」。換言之，北京希望透過韓國會面，為兩岸關係「重新劃界」。

廣告 廣告

川普的立場則更具策略性。他一方面強調「中國目前不會侵略台灣」，一方面又暗示不排除「重新檢視」對台軍援。這種模糊姿態並非矛盾，而是他慣用的交易式外交邏輯：以台灣作為談判籌碼，換取中國在貿易或稀土政策上的讓步。對台灣而言，這是一個嚴峻的信號，美國的支持並非無條件，而是可能隨著利益流向被重新定義。

然而，會面並非全是壞消息。若川普與習近平達成某種戰略「暫和」，例如暫緩科技戰或重新啟動貿易談判，全球經濟緊張情勢將獲得緩解。對出口導向、位於供應鏈關鍵位置的台灣而言，這有助於短期穩定外部市場。

值得注意的是，川普在會前宣布美國將與南韓共享核動力潛艦技術。此舉不僅是對北韓的威懾，也暗示美國正在亞太地區重組安全架構。這對台灣而言是一種啟示：未來的亞洲安全合作，或許不再以「美台雙邊」為核心，而轉向「區域聯防」模式。台灣若想在其中保有席位，必須積極建立與韓國、日本、澳洲等國的實質安全互信，而非只依賴華府的庇蔭。

從全球格局來看，川習韓國會面揭示了世界秩序的兩大趨勢。第一，權力重心正由制度競賽轉向利益協商。自由與專制不再是絕對對立，而是成為可談判的工具。第二，台灣議題的國際化進程或將趨緩。美中若選擇「暫時和解」，各國對台灣的政治聲援將自然降溫，取而代之的是「經濟合作取向」的務實外交。

因此，台灣在此時更需警醒，最佳應對之道，不是期待美中誰更友善，而是讓自己「不可取代」——在科技供應鏈、民主制度、國際信譽與自我防衛上，建立足夠的實力與韌性。

川普與習近平的會面，也許能暫時緩和全球緊張。但對台灣而言，這更像是一記無聲的警鐘。當大國在韓國談判未來秩序時，台灣必須問自己：若有一天這場遊戲改變規則，我們是否準備好獨自站在棋盤上，掌握自己的命運與未來？（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）