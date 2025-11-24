世界最大核電廠將復工 新潟「柏崎刈羽」重啟

日本新潟縣柏崎刈羽核能發電廠。（圖／達志影像美聯社）

日本政府為了穩定能源取得與價格，修改了311核災後的核電方針，從「維持最低需求」改為「最大程度活用」。在經過專門機構檢驗，以及全面升級防災措施後，日本政府獲得新潟縣政府許可，將推動縣內的柏崎刈羽核電廠重啟。這座核電廠發電規模為世界最大等級，被看好能穩定東日本首都圈用電。而日本政府與新潟縣持續宣導安全性，若之後確定復工，將是2011年福島核災後，東京電力旗下首次重新運轉的核電機組。

當日本與中國吵得不可開交時，美國再示範什麼叫做「全球最強盟友」。

美國駐日本大使 葛拉斯：「大多數中國鄰國經常看到的是北京的霸凌，而非友善面，這種不必要的恐嚇只會侵蝕信任，破壞區域穩定。美國將永遠支持日本以及日本漁民和從業者。」

儘管中國以「輻射疑慮」封殺日本水產品，美國駐日大使仍公開力挺日本。只不過，在美國幫忙「洗刷汙名」的同時，日本一項最新決定又恐怕給了北京製造話題的機會。

新潟縣知事 花角英世：「新潟縣確認過了國家的應對，因此做出了理解(重啟)的答覆。」

新潟縣召開臨時記者會，向全國宣布將配合國家計畫，推動縣內的柏崎刈羽核電廠重啟。

新潟居民：「福島的事故大家都看在眼裡，坦白說很害怕。」

新潟居民：「因為家裡有小孩所以會更擔心，如果發生了核災事故，小孩一定是最重要的，會害怕不能帶著他順利避難。」

市民團體事務局長：「許多縣民對於重啟仍然抱著不安，政府卻依舊做出這樣的判斷，令人感到相當憤怒與失望。」

縱使311核災已經過去14年，對日本人，尤其是與核電廠比鄰而居的地方百姓而言，那場被稱為是全球最嚴重核災的慘況至今歷歷在目。

柏崎刈羽核電廠操作人員模擬演練：「啟動操作倒數5秒，3，2，1，0。」

為了確保核電廠安全無虞，日本政府與東京電力戰戰兢兢，透過密集訓練、事態演習，加快新世代累積經驗，提高熟悉度與應變力。硬體設施上，防波堤高度達15公尺，遠超過模擬試算高度；場內高海拔地區部署備用電源車，以應對「全站斷電」(Blackout)；若真遇斷電意外，「自然循環降溫系統」不需要外部電力或泵浦驅動，而是以冷熱水密度的對流原理，使冷卻水自然循環，為反應爐降溫。

新潟縣知事 花角英世：「政府和東京電力公司的安全措施和防災對策，至今尚未得到當地居民的充分認可，我會繼續履行知事職責，尋求縣議會的信任與否。」

雖然重啟的決定還未能獲得民眾信任，然而，站在國家政府的立場，復工是不得不的必要之舉，且產生的效益備受期待。柏崎刈羽核電廠發電規模堪稱全球最大，共擁有7座發電機組，總發電量為821萬2千千瓦，也就是821萬2千度電，如果換算台灣一般家庭，大約是2.3萬戶一個月的用電量。另外，日本目前核電廠重啟分布為「西重東輕」，而柏崎刈羽主要負責首都圈電力，若確定復工，將有助東日本供電穩定。

新潟居民：「我認為對地方經濟等等的事項會有幫助。」

新潟居民：「電力不足、AI之類的很多需求，都會讓核電廠有必要再運作。」

一部分傾向支持的新潟人說到了重點，就是能源與經濟安全。福島核災後日本預防性停止所有商業核電機組運行，全境一度進入零核電時代，供電結構走向以火力為主，但是日本長期依賴進口燃料，且容易受國際局勢牽動，導致發電成本波動過大，連帶影響國民電費壓力，再加上全球節能減碳目標，都讓日本必須修正核電策略，從「維持最低需求」改為「最大程度活用」。若未來一切程序順利，柏崎刈羽將是2011年福島核災後，東京電力旗下首次重新運轉的核電機組。

