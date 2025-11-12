世界最大航母抵達拉美 委內瑞拉舉行新一輪軍演

（德國之聲中文網）負責拉丁美洲和加勒比海地區的美國南方司令部11月11日宣布，世界最大航空母艦““傑拉爾德·R·福特”號（USS Gerald R. Ford，簡稱福特號）已進入其管轄區。上個月，美國總統特朗普下令向加勒比海地區部署該航母戰鬥群。美國國防部發言人稱，這一部署旨在“打擊毒品走私，削弱並最終瓦解跨國犯罪組織”。

“福特”號航母搭載水兵超過4000名，配備數十架攻擊、偵察和支援飛機。隨行的3艘“阿利·伯克”級導彈驅逐艦具備防空、反潛和反艦作戰能力。

美國在加勒比海的“禁毒戰”

近期，特朗普政府以“禁毒”為名已向加勒比海部署了一支由8艘軍艦、一艘攻擊型核潛艇和F-35戰鬥機組成的艦隊。“福特”號航母打擊群抵達後，美軍在加勒比地區集結的兵力超過1.5萬人，是幾十年來規模最大的一次。

9月初以來，美軍已在加勒比海和拉丁美洲太平洋沿岸襲擊了至少19艘疑似販毒船只，造成至少76人死亡。不過，至今為止，美國並未拿出任何證據證明被襲擊的船只確實在運輸毒品。

委內瑞拉指責美國策動政權更迭

委內瑞拉政府指責美國借“禁毒”為名，試圖通過軍事集結和軍事威脅在該國策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。今年8月，華盛頓方面宣布懸賞5000萬美元緝拿委內瑞拉總統馬杜羅，稱其“涉嫌通過犯罪組織向美國輸送毒品”。馬杜羅否認了這些指控。

路透社援引知情人士報道稱，委內瑞拉政府正在為美國可能的進攻做准備。由於軍力嚴重不足，加拉加斯領導層顯然打算采取游擊戰術。一些年代久遠、俄羅斯制造的武器已經運抵全國各地的部隊。委內瑞拉政府的第二項戰略是制造某種程度的“無政府狀態”。情報部門和武裝的親政府支持者將在首都加拉加斯煽動騷亂，使該國無法被外國軍隊控制。

就在“福特”號航母抵達拉美周邊水域的當天，委內瑞拉舉行了新一輪軍演。委內瑞拉國防部長洛佩斯11月11日通過社交媒體發布政府公報說，此輪軍演旨在提高軍隊指揮、控制和通訊能力，應對外部威脅。軍演將持續至12日，涉及海陸空作戰單位以及導彈等武器系統部署。此外，委軍方還將啟動全國綜合防御指揮體系。

法國批評美國在加勒比地區的軍事行動

近幾周來，美國與委內瑞拉鄰國哥倫比亞之間的緊張關系也有所加劇。特朗普和哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅已多次公開激烈交鋒，特朗普還指責佩特羅參與毒品走私活動。目前，哥倫比亞已停止與美國交換情報信息。總統佩特羅本周二在X上宣布，已向各級情報部門下達命令，“暫停與美國安全機構的溝通和其他聯系”。只要美國對該地區船只的導彈襲擊持續，該命令就一直有效。

法國批評美國在加勒比地區的軍事行動違反國際法。法國外長讓-諾埃爾·巴羅本周二在加拿大舉行的七國集團外長會議期間表示，法國正密切關注這些軍事行動。超過一百萬法國公民居住在法國位於加勒比地區的海外領地。如果局勢升級，這些公民可能會受到影響。

據美國有線電視新聞網（CNN）援引內部人士報道，英國已暫停與美國就加勒比海地區涉嫌販毒船只交換情報，以避免卷入潛在的襲擊事件。英國政府目前拒絕置評。

特朗普近日否認計劃對委內瑞拉發動軍事襲擊。但與此同時，他又表示馬杜羅的統治已進入倒計時。

(路透社等）

作者: 德正