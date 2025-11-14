世界最大鹽祭典 鯤鯓王平安鹽祭 15、16日曬幸福

鯤鯓王平安鹽祭十五、十六日登場，由雲嘉南管理處、南鯤鯓代天府分別設計的平安鹽袋，深受民眾青睞。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕北門報導

鯤鯓王平安鹽祭十一月十五、十六日在南鯤鯓代天府舉行，包括雲嘉南管理處、南鯤鯓代天府都以朱府千歲為主，設計不同款式的平安鹽袋，十五日晚間有平安鹽祭晚會，期挺過風災，祈福同心把幸福曬回來。

有「世界最大鹽祭典」稱譽的鯤鯓王平安鹽祭，今年邁入第二十二年，主辦的雲嘉南管理處長徐振能指出，平安鹽祭結合台南濱海鹽業文化與王爺信仰兩大特色，今年鹽祭系列活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，象徵挺過風災攜手復原，與眾人同心祈福，重振地方發展。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名強調，平安鹽祭一年比一年盛大，是雲嘉南濱海指標性最大活動，是國際級的盛事，為民眾帶來安心、祈福，歡迎各地遊客來南鯤鯓廟參加。

十五日開幕將在有二百零七年歷史的北門井仔腳瓦盤鹽田舉行「請鹽」科儀，來自全台二百二十位護鹽騎士和宮廟隊伍「護鹽」至南鯤鯓廟舉辦「祭鹽」，十六日辦「謝鹽」科儀，將祈福鹽送回井仔腳鹽田。現場設置「互動探索數位牌樓」，以沉浸式影像重現在風災中倒塌將重建的南鯤鯓廟大牌樓的歷史風華。

南鯤鯓代天府舉辦跋桮挑戰賽，總獎金超過五十萬元，遊客參加跋桮就送南鯤鯓版鹽袋一個，跋桮冠軍特別獎高達十六萬八千八百八十八元，萬善堂前舉辦囡仔公童玩節。