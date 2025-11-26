世界最強女力士竟是男兒身！ 主辦單位取消冠軍資格：須按生理性別參賽

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

上週末在美國德州阿靈頓舉辦的「世界大力士錦標賽」（Official Strongman Games World Championship）爆出性別爭議，女子組選手、來自費城的布克（Jammie Booker）在奪下該組冠軍後，卻被主辦單位發現她出生時為男性，故在當地時間25日宣布剝奪其冠軍資格。

世界大力士錦標賽女子組冠軍布克居然是男兒身，遭主辦單位取消冠軍資格。（圖／布克Threads）

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，主辦單位表示在事前完全不知情，並緊急發聲明澄清。賽事當天獲得亞軍的英國舉重選手湯普森（Andrea Thompson）則在頒獎時離席抗議，並重批讓布克拿下冠軍是「愚蠢的決定」；目前湯普森已如願遞補為女子組冠軍。

除了湯普森在頒獎時抗議外，世界大力士錦標賽的三屆冠軍羅伯茨（Rebecca Roberts）也強烈抗議，直言出生為男性的跨性別女性，不該參加女子組賽事。同時羅伯茨也稱，跨性別族群可參與運動賽事，前提是女子組必須保持「生理女性限定」。

根據該賽事規則，參賽者須按照出生時的生理性別參加對應組別。主辦單位對於本起事件發出聲明，表示賽前並不知道有生理男性、性別認同為女性的運動員參加女子組賽事，並在得知消息後立刻進行緊急調查。目前布克尚未針對此爭議進行回覆，主辦單位也稱聯絡不上當事人。

