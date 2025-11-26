世界最強女大力士是生理男！主辦取消冠軍

▲世界最強壯女大力士冠軍布克（Jammie Booker）被爆出是生理男，主辦單位立即取消資格。（圖／翻攝自strong_jammie_booker Threads）

[NOWnews今日新聞] 美國德州阿靈頓（Arlington）日前舉辦「世界大力士錦標賽」（Official Strongman Games World Championship），在女子組比賽卻爆出爭議，拿下冠軍的美國費城選手布克（Jammie Booker）在賽後被賽事主辦方發現，出生時竟是生理男性，布克隱瞞生理性別，使得其被取消參賽資格。

根據紐約郵報報導，主辦單位表示，來自費城的布克違反了比賽規則，規則明確規定運動員必須參加與其出生時的生理性別相符的組別比賽。

主辦單位表示，在賽前完全不知情，得知消息後立即展開緊急調查，強調如果事先知道，或者在比賽前或比賽期間任何時候得知過此事，這名運動員都不會被允許參加女子公開組的比賽

然而，這屆賽事的亞軍得主、英國舉重選手湯普森（Andrea Thompson）在頒獎台上憤怒離場，她當下就對頒發冠軍給布克的結果感到相當不滿，痛批愚蠢。

曾拿下該項賽事三屆冠軍的女力士羅伯茨（Rebecca Roberts）也強調，跨性別者應該參與體育運動，但女子組比賽必須只允許生理上出生的女性參加，出生為男性的人，不該參加女子組競賽。她指出，大家都不知道布克的性別，連主辦方也不知道。當公平受到衝擊時，人們對這項運動賽事的公平性以及信任度會開始動搖。

布克並未公開回應她被取消資格一事，在賽事落幕後便音訊全無，主辦單位表示，賽後他們曾多次嘗試聯繫她，但都沒有聯繫上，主辦單位強調，大力士賽事秉持包容的原則，不因運動員個人特徵而歧視，歡迎所有運動員參賽，但也有責任確保公平性，並確保運動員根據其出生時的性別，分配到男子組或女子組。

