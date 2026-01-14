世界最強護照「亞洲3強」制霸 台灣進步名次曝

國際中心／綜合報導

總部位於英國的恒理顧問公司（Henley & Partners）日前發布最新「恒理護照指數」，新加坡以192個免簽國穩居榜首，日韓則以188國並列第2。台灣此次排名進步3個名次，來到第33名，享有139個免簽目的地。報告分析指出，亞洲國家護照「軟實力」顯著提升，反觀昔日霸主英、美兩國，受限於地緣政治與外交政策，護照效力已呈現結構性下滑。

該指數依據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計各國護照持有者之免簽待遇。最新數據顯示，前段班幾乎由亞洲與歐洲國家包辦。除星、日、韓稱霸前2名外，第3名由丹麥、瑞典等5個歐洲國家（186國）並列；第4名則包括德、法、義等10個歐洲國家（185國）。值得關注的是，中國與阿拉伯聯合大公國（阿聯）在過去10年間進步驚人，中國從第94名攀升至第59名；阿聯更增加了107個免簽國，躍升至第5名，成為該指數史上成長最快的國家。

相較於亞洲與中東國家的強勁勢頭，曾長期霸榜的英國與美國則顯露疲態。英國因脫歐失去歐盟內部自由流動紅利，過去一年更痛失8個免簽目的地，排名跌至第7（182國），創下最大降幅。美國雖帳面上回升至第10名（179國），但實際上因逐步取消對部分國家的免簽互惠政策，導致巴西、越南等國跟進撤銷對美免簽，使得美國護照的實質便利性不增反減。

專家分析，這顯示全球護照權力格局正在翻轉，過往由英美主導的流動性優勢已不復存在。此外，排名第一的新加坡與墊底的阿富汗（僅24國免簽）之間，差距擴大至168個國家，創下該指數成立20年以來的最大貧富差距，凸顯全球移動權利的不平等日益加劇。

