世界最快超級電腦「富岳」打造數位老鼠腦 阿茲海默症研究迎突破

美日科研團隊使用超級電腦「富岳（Fugaku）」，打造出超高解析度的老鼠大腦皮質虛擬模型「數位大腦（digital brain）」。這個模型涵蓋近 1000 萬個神經元與 260 億個突觸，可在軟體環境中模擬大腦運作，讓高風險或難以執行的實驗變得更安全、更有效率。

小鼠大腦因體積小、結構相對簡單，加上與人類基因相似度高，一直是神經科學的重要實驗模型。透過虛擬大腦，科研團隊將能用更細緻的視角分析與觀察神經運作。

3D腦模型加入AI 藥物研究可望大提速

艾倫研究所過去已建立涵蓋數百萬個老鼠腦細胞的 3D 參考模型。未來這些資料將輸入 AI 系統，有望直接提升阿茲海默症、癲癇等疾病研究效率，藥廠在測試新想法時也能更快、更精準。

人腦仍難以完全模擬 但未來可能改寫科學

科學家指出，目前的運算能力還不足以以同等精細程度模擬人類大腦，但隨著科技在未來數十年持續突破，這一限制可能被解鎖。「富岳」由日本富士通與理化學研究所共同打造，曾多次奪下全球超級電腦性能冠軍。