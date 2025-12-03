世界最矮的馬現身！只有「52.6公分」萌翻 體型像小狗

記者鄭玉如／台北報導

迷你馬「噗姆可」身高僅52.6公分，成為全球最矮的雄馬。個性討喜、愛孩子，嬌小模樣萌翻網友。（示意圖／PIXABAY）

德國一匹迷你馬「噗姆可」（Pumuckel）身高僅52.6公分，近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球最矮的雄性馬匹」，牠的個性十分討喜，惹人喜愛，飼主表示「牠非常喜歡孩子，也愛被撓癢癢和擁抱，真的很親人。」嬌小模樣引發網友討論。

根據《金氏世界紀錄》指出，「噗姆可」身高只有52.6公分（21.1吋），打敗波蘭前紀錄保持者「蹦蹦兒」（Bombel）的56.7公分，成為目前世界最迷你的雄馬。噗姆可雖然個子嬌小，但氣勢完全不輸大型馬，上節目時總是展現出巨星般的架勢。

「噗姆可」的飼主卡蘿拉（Carola Weidemann）提到，噗姆可時常與其他馬匹一起奔跑、散步，或幫忙做農務工作，「第一次看到噗姆可時很驚訝，我從未見過這麼小的馬。牠在2020年10月來到我家，當時只有5個月大，身高僅47公分，體重可能還不到20公斤」。

有趣的是，「噗姆可」還是一隻訓練有素的「治療馬」，經常拜訪療養院、安寧病房、學校與身心障礙者機構，給長者與孩子帶來溫暖。「噗姆可」個性很討喜，對孩子非常溫柔，喜歡被撓癢癢和擁抱，由於外表嬌小又可愛，總能成為全場焦點。

