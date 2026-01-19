世界最美窗景！露易斯湖城堡住２晚獨享晨昏

加拿大洛磯山脈橫跨加拿大與美國，綿延數千公里，是時間與自然共同雕琢的鉅作。地層推擠、冰河切割，造就層層山巒、冰川湖泊與原始森林。班夫、優鶴、冰河、灰熊、傑士伯五大國家公園，如珍珠般散落其間，各自閃耀，卻又共同構成一幅壯闊而純淨的風景。

▲露易絲湖城堡飯店擁有「世界最美窗戶」，絕對值得住上兩晚感受日夜不同之美。（圖/鳳凰旅遊）

露易斯湖，被譽為「洛磯山的藍寶石」，真正親近它的方式，不是匆匆路過，而是留下來放慢腳步，徹底讓自己成為風景的一部分。座落在湖畔的「露易斯湖城堡飯店」，是得天獨厚的入住首選，你可以在清晨薄霧尚未散去時醒來，看湖面映照雪峰，還有傍晚光線轉柔之際，湖水隨天色變化出美妙的層次。建議大家在此地住上兩晚，將早晚這兩個黃金時段細細品味，若僅住一晚，隔天一大早就退房離開的話，那就太可惜了！應該深入體驗放鬆，有充足時間在湖畔散步，或是在飯店一樓的「天下第一窗」享用下午茶、或一段靜默，都是旅途中最奢享又純粹的時光。

▲站上冰川天空步道，直接俯視深谷與冰河景致，震撼刺激。（圖/鳳凰旅遊）

沿著被《國家地理》評為世界最美高山公路的冰原大道前行，視線幾乎沒有片刻休息，高山、湖泊、瀑布與冰河奇景，在窗外依序展開。來到哥倫比亞大冰原，彷彿走進時間靜止之地，U型透明的玻璃天空步道，大膽延伸至懸崖外， 腳下是千年冰層，眼前是深邃山谷，不但飽覽360度無死角美景，極致的懸空體驗更是興奮刺激！還有搭乘全球獨一無二的特製巨輪雪車，體驗一腳踏上萬年藍冰，也是不能錯過的項目。

▲搭巨輪雪車穿越冰原，體驗直接用雙腳踏上萬年冰川。（圖/鳳凰旅遊）

走進優鶴國家公園，翡翠湖靜靜躺在群山環抱之中。湖水隨著光線與觀看角度變化，在蒂芬妮藍與翡翠綠之間流轉，彷彿不斷變換的畫布。這裡雖不如班夫或傑士伯國家公園大，但景致更純粹、人潮相對也少，湖畔步道慢慢行走極為享受，讓色彩、山景與倒影，在不經意間，一點一滴留存在記憶深處。

▲想看Tiffany藍，那就不能錯過優鶴國家公園。（圖/鳳凰旅遊）

離開高山後，景色逐漸轉為溫潤。歐墾娜根湖區陽光燦爛，是加拿大著名的水果與葡萄酒產地。坡地間的葡萄園一路延伸至湖畔，空氣中瀰漫著成熟果實的氣息。這片土地孕育出冰酒的清甜。坐落於歐肯那根湖畔的金字塔夏丘酒莊，是品嚐冰酒、拍美美照的絕佳地點，擁有獨特的釀酒法和金字塔結構，還結合了酒莊西餐美食。

▲歐墾娜根是加拿大冰酒的原鄉，卑詩省高達80%的酒莊群聚於此。（圖/鳳凰旅遊）

維多利亞被譽為「英倫玫瑰」，城市氣質優雅，是加拿大最浪漫的城市。必遊的布查花園，從廢棄石灰場蛻變為世界級花園，四季花卉交錯盛放，各式主題花園層層展開，萬紫千紅、花團錦簇。黃昏時分，維多利亞港灣燈火亮起，議會大樓與海面倒影交織，夜色中的港區，多了一份靜謐而迷人的光彩。

▲全球知名的布查花園一春夏時百花盛開，被譽為庭園及園藝的奇蹟。（圖/鳳凰旅遊）

洛磯山脈的魅力，不只存在於山巒與湖色之間，也悄悄延伸到餐桌上。在露易斯湖城堡飯店用餐，窗外是絕美的湖景與冰川，盤中則是主廚細膩鋪陳的風味。從翡翠湖畔的席間美味、酒莊餐桌上的層次韻味，到溫哥華港灣最知名的麒麟海鮮盛宴，每一餐都與所在的風景相互呼應，讓味覺在不知不覺中，成為這段旅程最耐人回味的舌尖記憶。 查看原文