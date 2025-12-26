世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」完工通車

附屬新疆「烏尉高速公路」的世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」，26日正式完工通車。

號稱世界最長的高速公路隧道，位於新疆的「天山勝利隧道」，在今（26）日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度相當大，不過終於完工了。（葉柏毅報導）

綜合大陸媒體報導，天山勝利隧道，屬於新疆從烏魯木齊到尉犁的「烏尉高速公路」的一部分，天山勝利隧道通車，也標誌著烏尉高速公路，全線投入使用。

據報導，烏尉高速公路，全長324.7公里，總投資金額人民幣467億元，合台幣超過2089億，2020年開工，歷經5年多建成。烏尉高速公路完工啟用之後，從烏魯木齊到庫爾勒市，駕車時長由先前的7小時，縮短只需3個多小時。烏尉高速公路目前在通車之後，先進行「通行體驗」，並計畫在2026年1月1日開始試營運。

新疆自治區交通運輸廳黨委書記郭勝表示，烏尉高速公路通車，對於新疆加快絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐建設，具有重要意義，也進一步強化了新疆「東聯西出、西引東來」，暢通雙循環的戰略樞紐功能。