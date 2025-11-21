世界最高雲端咖啡廳，腳下是地球裂縫！貴州把大橋變印鈔機

雲端咖啡廳還沒正式開業，卻已吸引無數人暢想：一邊喝咖啡，一邊透過全透明玻璃地板，俯瞰比台北101總高度還深的峽谷，極致浪漫。貴州人到底怎麼把一座通勤大橋，變成會下金蛋的雞？

你敢在「地球裂縫」正上方，喝一杯拉花像銀河漩渦的拿鐵嗎？這不是電影特效，也不是元宇宙虛擬空間，而是一間網傳的「雲端咖啡廳」，具體位置在中國大陸貴州省「世界第一高橋」花江峽谷大橋的頂端，海拔832公尺，刷新了全球商業咖啡空間最高紀錄。

網友對此不禁感歎，都說內地各行各業超級內捲，就連咖啡廳的位置也「愈來愈捲了」。

這座目前仍在籌備中的「星際 Interstellar」咖啡廳，由世界咖啡冠軍、貴州本土咖啡品牌「喬治隊長」打造，直接蓋在花江峽谷大橋南側主塔頂端。為了強化視覺震撼，整棟建築三面全透明，地板也是「一眼看穿」的強化玻璃。

人想上去，過程也極具戲劇性。《貴州花江峽谷大橋旅遊區》微信公眾號的預約頁面顯示，橋上不能停車，遊客必須先搭專屬接駁車到橋塔底部，再坐觀光電梯在一分鐘內垂直拉升207公尺，門開了，才是咖啡廳。

想像一下，坐在這裡啜飲一杯拿鐵，身處雲海之間仙氣飄飄，但往下看就是就是號稱「地球裂縫」的萬丈深淵，把台北101大樓倒過來插進峽谷裡，還要再多117公尺才能碰到底部。

這杯「離天空最近的咖啡」，堪稱是測試人類的勇氣。變本加厲的是，負責營運整座大橋風景區的「貴州花江橋旅融合發展公司」，還計畫推出高空彈跳項目，遊客可以一邊品嚐香醇咖啡，一邊俯瞰在橋塔的另一側、有人縱身一躍、尖叫聲劃破雲霧。

雲端咖啡廳的極致浪漫，或許令世界驚嘆，更值得注意的是，背後貴州省政府近年來瘋狂推動的「橋旅融合」觀光計畫，用「超級大橋」重新定義經濟發展策略。

上海官媒《澎湃新聞》分析，做為全中國唯一「無平原支撐」的省分，貴州山高谷深，本該是發展劣勢。結果硬是靠 3.2萬座橋樑（含在建），把劣勢翻轉成全球獨一無二的橋樑密集區，世界前100座最高橋，近一半在貴州。

花江峽谷大橋為世界第一高橋。截圖自「貴州花江橋旅融合」微信視頻號

貴州的逆襲，用橋樑撐起經濟

橋旅融合的創新商模，則令橋樑對貴州人來說，早就不只是「路」，而是觀光景點、IP，以及生意。

像是壩陵河大橋，是內地少有、貴州第一座開放橋體內部，旅客可進入觀光的超級工程大橋；再如占地約1.2萬平方米的平塘大橋服務區，則通過整合橋樑觀光、餐飲、住宿等功能，使得這座「天空之橋」年接待遊客逾30萬人次，被列為中國交通運輸部「橋旅融合」示範項目。

2025年9月落成的花江峽谷大橋，正是這一模式的升級版。歷經3年多建設的花江峽谷大橋，橋高625公尺，主橋長1420公尺，橫看豎看皆為世界第一，為全球山區峽谷第一大跨度鋼桁梁懸索橋。

過去，黔西南的貞豐縣與關嶺縣隔著花江大峽谷相望，想見一面？得繞山路整整2小時。如今，花江峽谷大橋一通車，過橋只要2分鐘。

然而，貴州官方並未止步於「縮短通勤時間」的傳統基建思惟，而是更進一步探索：既然人們會爭相來看這座世界第一高橋，為什麼不讓他們留下來消費？

「花江峽谷大橋的建設，從一開始就注入了橋旅融合的理念。」《澎湃新聞》指出，它以「中國脊樑」象徵工程雄心，結合當地三疊紀古海洋地質遺跡，試圖講出一個融合自然奇觀、人類技術與文化自信的故事，並擔負著打造首個集「橋樑觀光＋橋樑運動體驗＋旅遊服務」為一體的樣板重任。

位於花江峽谷大橋，高橋翼服跳傘比賽正在進行。取自《貴州文旅》微信公眾號

民宿老闆笑了，造橋有溫度有遠見

大橋的吸引力果然也不負重望，根據《新華網》《人民日報》等綜合報導，2025年中秋國慶連假首日，大橋收費站出口的車流量達4429 輛次。10月1日當天，地處偏僻的花江峽谷大橋旅遊區湧入大批遊客，接待人次多達約2萬人次。

對地方政府而言，超級大橋不僅能創造風景區門票、餐飲、接駁等直接收益，更能帶動周邊農產品銷售、創造在地就業，「布依族刺繡、苗銀等民族工藝品走出大山。」

《貴州網絡廣播電視台》便刊載，當地建在橋下的民宿老闆林國權，最近一年多靠拍攝大橋的建設進展，「攢下10多萬G的航拍素材」，便在全網獲得了百萬粉絲。隨著大橋建成，原先的網路流量，正源源不斷轉化為民宿的「留量」──民宿從最初9間房都住不滿，到如今26間房全部被預約到一個月之後。

從「地球裂縫」上的一杯拿鐵，到眾人爭相入住的民宿經濟，花江峽谷大橋證明了，真正的發展，不只在於橋要蓋得多高，更在於如何串起普通人的希望，為地方創生。