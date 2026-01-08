世界末日不用防災包？玩家打造「寶可夢末日套裝」用軍規級防護箱超扯

當人類要為世界末日準備時，多數人第一個想到的，通常是防災包裡該放糧食、水、藥品、求生工具等等，一樣都不能少，但前陣子國外一名玩家，卻是以另一種方式來詮釋「末日準備」：一整套能完整運作的《寶可夢》世界。

世界末日可以沒有災難包，但要有寶可夢

這名玩家在 Reddit 上公開了一套名為「PokePak」的裝備箱，外觀看起來與軍規或專業器材用的防護箱無異，實際打開後，內容卻讓人完全偏離對「末日生存」的想像。箱內不是罐頭或急救用品，而是橫跨數十年的任天堂主機收藏，從最早期的 Game Boy 系列一路排到最新的 Nintendo Switch，幾乎囊括《寶可夢》主系列曾經登場過的所有平台。

箱中同時收納了各世代的《寶可夢》實體遊戲，從《紅／藍》版本到近年的新作一應俱全，看起來彷彿不管世界變成什麼樣子，都要保留完成「全寶可夢圖鑑」的可能性。為了避免末日下「沒電就結束」的問題，他還準備了大量電池、充電線材，甚至看起來還有像是小型太陽能板的設備，確保這套系統在末日下能夠無限持續運作。

玩家準備了一整套寶可夢末日裝備

這套「PokePak」並非單純的玩家自嗨作品。該名玩家表示，他曾主動聯繫一家專門製作槍械收納設備的公司 GunFoam，原本只是試探性地提出「寶可夢計畫」的構想，沒想到對方反應相當熱烈，甚至一路參與整個設計與製作流程。「PokePak」這個名稱本身，也正是由對方提出，而非他自己命名。他在留言中笑說，對方的態度完全不像刻板印象中的軍事裝備廠商，反而對這個計畫投入到讓他本人都感到意外。