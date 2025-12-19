世界末日降臨？天降「血雨」海水染成鮮紅色 驚悚畫面曝光

伊朗波斯灣內的荷姆茲島出現血雨景象。圖／翻攝自《太陽報》

伊朗波斯灣內的荷姆茲島（Hormuz Island）近日出現令人震驚的「血雨」景象，這種詭異的畫面跟《聖經》中的末日徵兆如出一轍，引發外界擔憂。不過，這個景象其實是一種自然現象，跟這座島嶼的土壤富含「氧化鐵」這種物質有關。

根據《太陽報（The Sun）》報導，伊朗波斯灣荷姆茲島的土壤富含氧化鐵，當地人稱這種土為「戈拉克（Golak）」，這種土壤一旦接觸到水就會變成紅色。近日一場「紅色暴雨」席捲了霍爾木茲島，導致河水流入海洋，島嶼附近變成一片血色的海洋。

事實上，這個島嶼因為紅色土壤聞名，在侵蝕更嚴重的地區，這些土壤會呈現出更強烈的紅色。赤鐵礦是常見的氧化鐵礦物，能對外呈現出紅色，這也是火星形成紅色景觀的原因，而這種物質之所以會呈現出紅色，是因為它會吸收波長較短的綠光、藍光，反射波長較長的紅光。

報導指出，在經歷重大天氣過後，這種土壤跟雨水、海水混合後，就會使水變色。美國太空總署地球觀測站的研究人員表示：「該島是一個鹽丘，是由岩鹽、石膏、硬石膏和其他蒸發岩組成」，岩鹽或石鹽質地較軟易漂浮，在高壓下會失去脆度，向液體一樣流動。

事實上，天空降下血雨的畫面，跟《聖經》中的「十災」不謀而合，根據記載上帝將尼羅河水變成血，以懲罰埃及人。不過，這個小島並非世界上唯一經歷過「血雨」的場所，今年8月以色列的加利利海突然變紅，認為這是「不祥之兆」，但是以色列環境部指出，這是由於淡水湖的綠藻大量繁殖，在陽光持續照射下，色素持續累積，最後變成紅色。



