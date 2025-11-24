〈世界末日〉只唱2句！吳宗憲翻臉「真的完全破防」 小鐘還原當年內幕

羅志祥（左起）、小馬、吳宗憲、小鐘、何美。中天提供

綜藝天王吳宗憲與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上《綜藝OK啦》。小鐘坦言自己曾對吳宗憲心生不滿：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次去宣傳，憲哥都不能去。」趁著節目他也向吳宗憲道歉，吳宗憲想起當初的恩怨也氣到不行，「我真的完全破防。」

吳宗憲慘被冷落只剩兩句 怒喊「主打歌沒有我」

小鐘坦言：「那時候杰倫幫我們寫了〈世界末日〉，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，而且他的合音都是最低音，憲哥臉綠說：『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎？』後來就重新調到現在的版本。」吳宗憲想起此事還是很氣：「我第一次看到我自己翻臉，他們的聲音把整首歌填的滿滿的，我唯一只唱前面開頭『嗚嗚嗚』，一句歌詞都沒有，我真的完全破防。」

吳宗憲與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上《綜藝OK啦》。中天提供

小鐘感謝吳宗憲這點 直言恨劉畊宏害團體瓦解

小鐘也很感激吳宗憲給成員很多資源和機會：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」這話讓主持人相當不解，小鐘才解釋：「《世界末日》賣得很好，劉畊宏說：『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量。』我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」

吳宗憲回憶《Jacky Show》風波 自嘲「被抨擊最慘節目」

吳宗憲聽了也想不透他們當時怎麼會做這個決定：「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」但他也不諱言自己主持《Jacky Show》時經常被抨擊：「這是台灣唯一一個節目，來賓錄完影直接被警方抓走，譬如有藥頭來，你來Ok，但你不應該把你的貨帶來，所以那個節目我真的被抨擊得很厲害。」



