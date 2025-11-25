《世界末日》資深男星辭世！小島秀夫發文悼「我們失去了偉大偶像」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）傳出於周日辭世，享壽81歲。他生前曾演出上百部電影，包括《刀鋒戰士》、《世界末日》，其中在即時戰略遊戲《終極動員令：紅色警戒2》飾演大反派「尤里」（Yuri），令人印象深刻。對此，「遊戲鬼才」小島秀夫也發文哀悼，「我們失去了一位偉大的偶像」。

德國資深男星烏多基爾傳出於周日辭世，享壽81歲。（圖／達志影像）

據歐洲新聞台（Euronews）報導，烏多基爾伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）證實，烏多基爾在加州棕櫚泉（Palm Springs）一家醫院過世，未透露死因。

法新社報導，烏多基爾的演藝生涯橫跨半世紀，演出上百部電影，臉色蒼白的他，演戲充滿張力，1970年代因飾演「科學怪人」（Frankenstein）和吸血鬼「德古拉」（Dracula）等角色成名。他曾透露，為飾演德古拉一角，一周僅吃生菜葉和水，短時間內迅速減重10磅（約4.5公斤），導致身體虛弱需要坐輪椅。

烏多基爾還演出多部好萊塢大片，包括《王牌威龍》（Ace Ventura: Pet Detective）、《世界末日》（Armageddon）、《刀鋒戰士》（Blade）等。他也在即時戰略遊戲《終極動員令：紅色警戒2》（Command & Conquer: Red Alert 2）飾演大反派「尤里」，廣為人知；小島秀夫也曾邀請他參與恐怖遊戲《OD》的演出。

對於烏多基爾突然辭世，小島秀夫也發文哀悼指出，烏多基爾不只是一位演員，「他更是他那個時代的真正偶像，我們失去了一位偉大的偶像，世界上再也不會有第二個像他一樣的人了。」

