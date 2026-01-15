世界棒球經典賽中華隊開訓 第1階段集訓31人報到
記者謝沛宸／綜合報導
2026年世界棒球經典賽中華代表隊今（15）日於國家運動訓練中心舉行開訓典禮，是運動部成立以來，所迎來的首場國際棒球一級賽事。運動部長李洋強調，此次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，不僅經費創下紀錄，更落實保險實支實付，要讓這支「臺灣隊」無後顧之憂，全力爭取複賽門票。
這屆賽事運動部以最高規格支援的原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費4400多萬元及情蒐計畫1600萬元，包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準，並由職棒聯盟籌組超過40人，包含醫師、物理治療師、營養師、運動心理諮詢老師、運動防護員等行政後勤及情蒐團隊。運動部亦全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心投入訓練及參賽。
此外，國訓中心也提供訓練場地及各項訓練設施，齊力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最佳的競爭實力，為臺灣爭取最大榮耀。第1階段集訓名單有32人，總計31名球員報到；另為展現政府對國球的支持，李洋特別南下親赴國訓中心，致贈20萬元加菜金，中職、棒協、運動部合計送出新臺幣90萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。
這屆經典賽我國分組列於C組，將與日本、韓國、澳洲及捷克同組，預計於3月5至8日在日本東京巨蛋進行預賽；分組前2名將晉級，前往美國邁阿密參與後續複賽階段賽事。
李洋表示，經典賽是國人高度關注的賽事，期許選手們享受比賽、發揮最佳實力，順利突破預賽、取得前進美國邁阿密的複賽門票。運動部也號召全體國人化身為「臺灣隊」最堅強的應援團，跨海為臺灣英雄加油，共創榮耀時刻。
2026年世界棒球經典賽中華代表隊開訓典禮全體合影。（運動部提供）
運動部長李洋致贈加菜金，由總教練曾豪駒代表領受。（運動部提供）
其他人也在看
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
宋家豪恐辭退WBC 蔡其昌：持續確認後公布
（中央社記者謝靜雯高雄15日電）世界棒球經典賽台灣代表隊今天展開集訓，旅日東北樂天金鷲隊投手宋家豪參賽機會不高，但中職會長蔡其昌表示，目前還在溝通中，要詳細確定後才會正式公布。中央社 ・ 2 小時前 ・ 2
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 8 小時前 ・ 37
MLB》鄭宗哲坦然面對被連續DFA 「可以理解，不會難過或遺憾」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今15日開訓，接連被匹茲堡海盜和坦帕灣光芒DFA（指定讓渡，Designated For Assignment）的鄭宗哲也有出席集訓，對於沒有被留在陣中，他坦然地表示，「可以理解，不會難過或遺憾。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 12
經典賽》陳冠宇有意願加入中華隊 曾豪駒總教練：「我不厭其煩一直問他，可能他受不了」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊15日開訓，總教練曾豪駒也證實國家隊經驗豐富的陳冠宇有意願參加這次經典賽，「我不厭其煩一直問他，可能他受不了。」Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 12
台灣隊開訓會看到誰？林家正、鄭宗哲確定加入集訓！報到成員秀裝備
體育中心／季芸報導世界棒球經典賽即將於3月開打，台灣隊今（15）日在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，參與集訓選手已經於前一天報到，包括林家正、鄭宗哲等旅美好手確定加入陣容，另外，效力海盜高階1A投手張弘稜也現身。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 11
經典賽》張弘稜將投入中華隊1月15日開訓 為集訓名單亮點之一
2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊將於明天（15日）在左營國訓中心正式展開集訓。據了解，所有入選集訓名單的中職球員可望全員到齊，而旅美選手方面，僅有鄭宗哲、林家正，以及尚未被媒體曝光的張弘稜確定參與此次國家隊集訓。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 4
日職》則本昂大確定留在日本！ 反成為各隊追逐焦點
日職樂天金鷲投手則本昂大，今年球季結束後選擇行使海外自由球員權利，挑戰MLB美國職棒，不過已經35歲的則本，卻沒有找到新東家，新球季希望留在國內，並投入自由市場，但他反而成為各隊考慮補強的球員。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》5年1.3億美元 左投Ranger Suárez轉戰紅襪
ESPN今天指出，消息人士透露，波士頓紅襪已與左投 Ranger Suárez 達成一份5 年、總值1.3 億美元的合約。Suárez 將加入一套先發輪值，預計成員包括左投 Garrett Crochet，以及右投 Sonny Gray、Brayan Bello 和 Johan Oviedo。TSNA ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中信兄弟》狂賀！李來發、彭政閔與林國輝 榮登台灣棒球名人堂
台灣棒球名人堂今在名人郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人。共有率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、「臺灣體大棒球之父」林國輝等3人榮登殿堂。理事長林華韋也宣佈，由前台南市政府文化局長、現任成功大學歷史系教授謝仕淵擔任副理事長。TSNA ・ 2 天前 ・ 3
《冠軍之路》票房破4500萬！躍升史上第3名 蔡英文感動：被記住的台灣
世界12強紀錄片《冠軍之路》上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名，在今年3月經典賽開打前夕，前總統蔡英文觀看電影後感動分享「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
CPB／林益全轉戰上海正大龍單場雙安2打點 累積打擊率突破6成
轉戰中國CPB的林益全在14日繼續代表上海正大龍出賽，在這場比賽他個人單場雙安表現，賽後累積6成11打擊率，此役也貢獻2分打點，不過終場球隊仍是以5：6吞敗。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
WBC/警戒中華隊！陳傑憲、林昱珉被點名是韓國殺手
世界棒球經典賽即將於3月開打，中華隊與韓國隊之間的交手，被預想為攸關晉級的重要戰役，韓國媒體近日就撰文點名，包含陳傑憲、林昱珉兩位「韓國殺手」，是必須留意的球員。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
談張弘稜、鄭宗哲狀況 「龍貓」曾豪駒曝旅外選手籌組上難處
體育中心／季芸、林志諺高雄連線報導2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，台灣隊今天（1/15）在國訓中心舉行開訓典禮，總教練「龍貓」曾豪駒在接受媒體聯訪時，談到旅外好手張弘稜、鄭宗哲備戰狀況，並點出旅外球員在組隊上的難處。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 1
新教頭後藤光尊初亮相 點出悍將兩大改進方向
（中央社記者蘇志畬台北14日電）中華職棒富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，14日他在球員林岱安加盟記者會上首次亮相，並點出悍將投手戰力、得點圈打擊率兩大改進方向。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
中職／韓媒猜測到兄弟客座成邁向教職第一步 李大浩團隊：不要過度解讀
南韓傳奇打者李大浩將在春訓來台擔任中信兄弟客座打擊教練，根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，李大浩退休後持續進修中，韓媒也認為是成為教練的第一步，但李大浩團隊則是強調李大浩還有許多企劃進行中，希望外界不要過度解讀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
中職／今年真的不一樣！ 富邦悍將證實找新洋砲「進行中」
前韓華鷹洋砲利伯托（Luis Liberato）傳出將來台灣發展的消息，據了解他將加入富邦悍將增添團隊火力，而對此悍將球團也證實持續有關注外籍戰力，不僅投手也包含野手部分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
經典賽》台灣隊今天開訓 旅美小將張弘稜驚喜入列
WBC經典賽台灣隊中職球員和部分旅外球員昨天完成報到，今天將在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，24歲的旅美右投張弘稜也會現身，他在近期收到國家隊徵詢。張弘稜畢業於三民高中，2022年1月以50萬美元簽約金加盟美職海盜，去年他在海盜高階1A出賽25場其中24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82、每局自由時報 ・ 11 小時前 ・ 1
WBC／台灣隊開訓！ 32人集訓名單曝「鄭宗哲.張弘稜.林家正」入列
為了備戰今年3月的世界棒球經典賽（WBC），台灣隊今（15）天在高雄國家運動訓練中心啟動第1階段集訓，共有32名選手參加，包括16位投手、4位捕手、7位內野手、5位外野手，名單如下：【投手】旅外：張弘台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言