記者林睿奕／綜合報導

萬眾矚目的世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至3月18日開打，並於今（6）日公布中華隊30人名單，除本土中職與旅外球員入選外，臺美混血好手龍（Jonathon Long）、費柴德（Stuart Fairchild）也將披上國家隊戰袍。中華隊將於3月5日在日本東京巨蛋迎戰澳洲隊，在C組與日本、韓國、澳洲、捷克競爭前2名晉級門票。

此次中華隊由2024年世界12強棒球賽冠軍教頭曾豪駒續掌兵符，投手群總計16員，其中包括9名旅外球員，美職球員為林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓，日職球員則有徐若熙、古林睿煬、孫易磊、張峻瑋，再加上中職球員陳冠宇，胡智爲、張奕、鄭浩均、林凱威、曾峻岳和林詩翔。

捕手3人為吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏；內野手7人為臺美混血好手龍，加上旅美球員鄭宗哲、李灝宇，中職球員則有張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉；外野手4人有臺美混血好手費柴德，以及旅日球員林安可，中職球員則有陳傑憲、陳晨威。

中華隊預賽賽程為4連戰且無休息日，因此名單中超過半數為投手群，以此應對高強度的賽程，同時名單以旅外球員為主力，共有多達15名旅外球員入選，打破第2屆世界棒球經典賽共12名旅外球員入選的紀錄，而且30個人當中，有5人具備大聯盟經驗、有8人至少曾打到小聯盟3A層級，陣容可謂相當豪華。中華隊首戰將於3月5日迎戰澳洲隊，歡迎民眾一同為中華隊加油！

世界棒球經典賽（WBC）公布中華隊30人名單，多達15名旅外球員，臺美混血好手龍（Jonathon Long）、費柴德（Stuart Fairchild）也將披上國家隊戰袍。（中華職棒提供）