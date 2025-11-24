世界棒球12強賽奪冠週年 紀錄片"冠軍之路"元旦上映

生活中心／綜合報導

一年前的今天（11/24），台灣在世界棒球12強賽，以4比0完封日本，勇奪冠軍，全台棒球熱持續發燒，一週年的這天，紀錄片「冠軍之路」，已12強奪冠為主題，準備在明年元旦上映，選手跟教練們，一同出席，回顧榮耀時刻。

紀錄片《冠軍之路》：「這件球衣真的很重，真的有辦法嗎？」今天的我，真正有法度！還記得去年的這一天11月24日，台灣隊在世界12強棒球賽中，完封日本，在場上的每個榮耀時刻，高喊TEAMTAIWAN，時隔一年，依舊歷歷在目，一路走來的心路歷程，紀錄片通通記錄下來。台灣隊總教練曾豪駒：「其實在看預告的時候，是很感動的，一個慢慢就是過程中的畫面，一幕一幕的呈現出來。」龍貓教練說，那場超不真實的夢，被實現了。

冠軍之路紀錄片宣傳，啦啦隊女神峮峮、主題曲主唱楊大正都來了（圖／民視新聞）





從被大家酸是史上最爛陣容，從台灣到東京、到4：0完封日本，球迷、啦啦隊，奮不顧身到東京巨蛋應援，每一個重要時刻，每一場賽事不能錯過的細節，導演說，今年2月開拍，故事不難，難在每位球員的訪談，遠赴美國，甚至比賽畫面的版權申請，正片明年元旦上映，到時候還有國外驚喜球員現身。紀錄片導演龍男·以撒克·凡亞思：「我覺得這是一個，真的是全民一起盼望、跟努力所得到的冠軍，我們做得事情，就是花時間，去把它剪輯起來，其實這個感動從去年，奪冠的那一瞬間，就一直持續到現在，所以也希望這個感動，能持續到明年1月1日之後的上映。」





回顧12強奪冠被酸「停在過去」，蔡總機霸氣回嗆（圖／民視新聞）





紀錄片由蘇貞昌的女婿操刀，除了台灣隊的幕後重要人物，電影出品方、監製團隊、還有主題曲主唱楊大正、跟啦啦隊女神峮峮，都來到現場，「2024年11月24日」再次喚醒台灣人對棒球的熱情，民進黨立委蔡其昌在臉書分享回顧，卻被酸不要一直停在過去，不要蹭棒球，甚至再次看衰明年經典賽，讓他罕見霸氣回嗆，教練、球員，是欠你的嗎？蔡總機還笑說，台灣人看棒球，不是在看比賽，反而比較像在看戰爭。中職聯盟會長蔡其昌：「有時候我會覺得，很替球員感到不值啦，一定要求球員要贏，那請問日本隊這麼強，都會輸了，這個紀錄片初剪的時候，雖不到爆哭，但偷偷落下眼淚。」畢竟我們被看壞，真的已經不是第一次，專家預測其實也是看國際賽事數據，但去年可以跌破大家眼鏡，相信明年也可以！這份屬於台灣人的感動，即將上映，酸酸的口水就先吞下去吧！明年一月，屬於12強的經典榮耀，將在戲院再次重現滿滿感動。





