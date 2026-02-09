世界母語日登場 高市圖苓雅分館台語桌遊亮相衛武營

由文化部於衛武營國家藝術中心舉辦的「二○二六世界母語日國家語言生活節」，高雄市立圖書館苓雅分館於活動期間展出多年推動台語學習成果，並於二月七、八日首度公開亮相台語桌遊《台語料理大會師-囡仔總鋪師》，透過桌遊互動方式推廣生活化台語學習，吸引不少民眾到場體驗。(見圖)

苓雅分館今(九)日說明，《台語料理大會師-囡仔總鋪師》為一一四年辦理之台語桌遊DIY課程成果，將日常生活情境融入桌遊設計，引導參與者在遊戲過程中自然接觸並使用台語；桌遊完成初版後，由授課老師陳諺彙及苓雅分館館員蘇郁琳進行內容修正與製作優化，使遊戲機制與語言學習更加完善，最終於世界母語日活動中正式與民眾見面。

活動期間亦迎來特別的志工夥伴，就讀於印尼雅加達台灣學校的學生連予綺、陳昀慧，平時在印尼就學的她們於寒假返台期間加入志工行列，與現場民眾一同透過台語桌遊體驗，探索台語的趣味與文化內涵，展現母語向下扎根及跨國連結的意義。

苓雅分館指出，館內除設置全高雄僅二處之一的台語書籍館藏專區外，亦長期透過桌遊、戲劇及多元推廣活動，打造親近且具趣味性的母語學習環境，鼓勵民眾在日常生活中使用台語。

除台語桌遊體驗外，現場同步展出苓雅分館於一一三年至一一四年間辦理之台語推廣成果，內容包含與在地高雄市萬應公廟（苓雅寮聖公媽廟）攜手成立的台灣烏熊台語劇團，以及由劇團成員延伸成立的SHK樂咖囡仔古，並展出二○二五年高雄城市書展「草埔頂ㄟ集市」台語標語等成果，呈現台語文化結合閱讀、表演與生活的多元實踐。

苓雅分館代理主任王詩凱表示，這次於衛武營舉辦的國家語言生活節，不僅是世界母語日的重要活動之一，更是苓雅分館多年深耕台語文化推動的階段性成果展現，期盼透過大型活動平台，讓更多民眾認識台語、親近台語，並進一步了解苓雅分館台語書籍館藏與相關服務。

迎接新的一年，苓雅分館也規劃多元閱讀與親子互動活動，目前正在辦理【神馬都看！！草泥馬】系列主題活動，活動期間除了借書送好禮外，從二月廿七日起還推出特別打卡送燈籠活動，鼓勵民眾親自到館參與並體驗節慶氣氛。更多活動詳情及最新訊息可至高雄市立圖書館苓雅分館Facebook粉絲專頁查詢。