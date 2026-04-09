「世界民藝俱樂部」啟動 新北多元文化節4月開跑

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《圖說》「新店部落見學」體驗編織魚網燈，邀請民眾一同走進阿美族傳統文化。〈文化局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】2026新北市多元文化節以「世界民藝俱樂部」為主題，將於4月熱鬧展開，首波活動包括4月12日於中和華新街登場的「緬甸新年浴佛」，以及4月26日於汐止夢想社區舉行的「印度文化節」，透過節慶活動串聯多元族群文化，展現新北市豐富的人文樣貌與國際風情。

文化局長張䕒育表示，新北市長年匯聚來自世界各地的新住民，市府持續以貼近生活的方式推廣多元文化，讓市民在日常中感受不同族群的文化底蘊。今年活動首先於中和華新街展開「緬甸新年浴佛」，內容結合浴佛祈福、潑水祝福、文化展示與特色美食市集，並安排新住民文化交流活動，讓民眾親身體驗緬甸傳統新年的熱鬧氛圍。

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《圖說》工藝體驗中的「彩繪貓頭鷹」為緬甸文化中帶來吉祥與招財的象徵。〈文化局提供〉

緊接登場的「印度文化節」則於汐止夢想社區舉行，規劃印度特色遊行、傳統點燈儀式、寶萊塢歌舞表演、電影放映及南亞文化市集，呈現印度多元且繽紛的文化風貌，讓民眾不出國也能感受異國文化魅力。

張䕒育指出，2026新北市多元文化節主活動將於5月9日至10日在新北市美術館戶外園區登場，規劃「節奏舞臺」、「民藝百貨」、「體驗工坊」、「民藝講堂」及「民藝散步」五大單元，打造全民參與的文化交流平台，讓多元文化融入市民生活。

《圖說》「民藝散步」主題小旅行規劃6條路線，帶領民眾深度探索新北，體驗最生活化的文化智慧。〈文化局提供〉

此外，今年特別推出「民藝散步」6條主題小旅行，帶領民眾深入探索新北各地文化場域，路線涵蓋新店溪洲原住民族文化園區、三峽染工坊、中和華新街、烏來及坪林等地，結合文化走讀與手作體驗，從地方風土認識多元文化。活動將於4月13日中午12時開放線上報名，名額有限，額滿為止。詳情可參閱https://www.culture.ntpc.gov.tw/文化局官網。