世界洋服競賽奪金 李建曄獲總統府表揚

衣啟飛翔創客基地學員李建曄接受副總統蕭美琴表揚。





由勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」培育的服裝人才李建曄，憑藉精湛的西服縫製技術，於韓國釜山舉行的「第40屆世界洋服同業聯盟大會」勇奪金手指組金牌；1月4日獲邀進入總統府，接受副總統蕭美琴親自接見及表揚，這不僅肯定他個人職人精神，更向世界證明台灣服裝產業的深厚底蘊。

「衣啟飛翔創客基地」以培育服裝專業人才、促進就業與創業發展為設立宗旨，結合業界領頭羊與實務經驗豐富的師資陣容，規劃多元培訓課程，協助學員強化專業技能、接軌產業需求；甫獲世界洋服大賽金牌的李建曄，職人之路並非一蹴可幾，原為訂製西服業門市人員，因為懷抱西服職人的夢想，他於111年參加基地舉辦的「手工西服產業體驗營」，接受講師陳和平，同時也是「格蘭訂製西服」負責人的教學指導，逐步奠定技術基礎。結訓後，他在基地的媒合下，順利轉職西服製作，歷經實務淬鍊，114年他再接再厲報名參加世界洋服大賽金手指項目，一舉拿下金牌，獲得國際級肯定。

李建曄在國際舞台上嶄露頭角表現亮眼，並受邀進入總統府接受表揚；他回憶，首次踏入總統府時，深刻感受到這份榮耀的非凡意義，內心的激動與感動難以言喻，隨後獲得副總統蕭美琴親自接見時，更讓他深刻體會到政府對產業發展的高度重視與支持。接見過程中，副總統也分享自己所穿的西裝為MIT製作，展現對台灣西服工藝的高度肯定，這份認同讓李建曄備受鼓舞。

他表示，這不僅是一份榮耀，更是一份責任，展望未來，他將持續精進西服製作技術，堅持品質與工藝精神，同時也希望將自身經驗回饋產業與社會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「衣啟飛翔創客基地」成立9年以來，會員人數已突破 3,500人，為提供更全面的職能服務，今年基地也將服務範疇由服裝擴大至時尚產業領域，除定期開辦實體技術培訓課程與趨勢等實體講座，還邀請彩妝、美甲及袋包等職人拍攝線上數位教材，目前YouTube頻道已累積逾百支影片，透過實體課程與線上學習的雙軌機制，讓學習不受時空限制。



