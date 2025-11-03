世界狂犬病日宣導暨露天電影院圓滿落幕

▲民眾認真觀看影片。

全民共學防疫知識 共享星光夜

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】為響應世界狂犬病日，花蓮縣政府攜手遠東百貨花蓮店在和平廣場舉辦「世界狂犬病日政策宣導及露天電影院」活動。現場吸引上百位民眾攜家帶眷參與，活動氛圍熱烈。

縣長徐榛蔚表示，世界狂犬病日不僅是紀念日，更是提醒社會對動物防疫不可鬆懈的重要時刻。透過露天電影院親子友善形式，加深民眾對狂犬病防治的印象，讓活動成為社區共同的美好回憶。本次活動特別結合「文健攤位 × 政策宣導 × 露天電影院」的並行方式，讓參與者在輕鬆氛圍中接觸嚴肅的公共衛生議題，寓教於樂。此外，縣府也和花蓮縣獸醫師公會合作，現場提供狂犬病疫苗免費接種，呼籲飼主務必遵守「每年一針」的規定，共同降低狂犬病傳播風險。

▲進行有獎徵答互動。

活動開場由主持人介紹世界狂犬病日的由來，並播放狂犬病相關防疫宣導短片，提醒民眾對狂犬病防治的重要性。現場透過有獎徵答、互動遊戲，幫助大小朋友快速掌握二不一要「不接觸野生動物、不棄養家寵、定期接種疫苗」三大防護原則。許多家長表示，透過互動學習比單純聽講更容易理解，小朋友們也在玩樂中牢記「打疫苗、護健康」的觀念。

晚間6點30分，露天電影院正式開演，播放動畫電影【鞋貓劍客2】。廣場座無虛席，許多民眾自備野餐墊席地而坐，孩子們看得津津有味，不時傳出歡笑聲。片中鞋貓劍客勇敢面對挑戰、學會珍惜生命的故事，與防疫宣導精神相互呼應，讓不少家長在觀影後感動分享：「這部電影提醒我們，生命只有一次，就像我們要為寵物定期施打狂犬病疫苗和守護家人健康一樣重要。」

▲觀看影片中。

縣府農業處長陳淑雯說明，此次熱身活動，除帶給鄉親闔家歡樂時光外，更希望熱情邀請民眾一同於12月7日(日)下午在太平洋公園參加千人健走及浪犬認養等活動，當日內容包含健走摸彩拿好禮、現場施打狂犬病疫苗、熱鬧市集、兒童闖關遊戲、夜間戶外電影院（片名：汪喵救援隊）等，好看好玩好健康，持續擴大防疫教育效益，讓「用疫苗消除狂犬病Rabies：Vaccinate to Eliminate」不只是口號，而是全民的共同行動。（照片記者劉瑞娜翻攝）