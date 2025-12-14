世界猴子日 新北動保處呼籲「五大原則」維護安全

記者林普天／新北市報導

12月14日為世界猴子日，新北市 動保處提醒民眾若於戶外遇見野生獼猴務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則。

臺灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反《野生動物保育法》第17條規定，可依同法第49條最高處30萬元罰鍰，動保處也提醒，遇到野生動物危害不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，且依據動物保護法第14-1條規定公告禁止使用這些陷阱，如查獲屬實，最高可處新台幣7萬5,000元罰鍰。另農業部已於111年9月30日公告，將臺灣獼猴列為《動物保護法》之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條處最高25萬元罰鍰。

廣告 廣告

新北市動保處表示，若民眾發現野生動物受傷、侵擾或疑似遭不當飼養，應通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員到場協助，避免民眾陷入危險或觸法，共同維護人與野生動物的安全與和諧。

獼猴出沒應注意原則及要點。(新北市政府動保處提供)