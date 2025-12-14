世界猴子日 新北動保處籲落實4不1保5大原則

cnews204251214a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市生態環境多樣，常有野生動物族群出沒。近期新北市政府動物保護防疫處，就陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件。12月14日是世界猴子日，動保處也提醒，民眾若於戶外遇見野生獼猴，務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」等5大原則。尤其，農業部已於民國111年9月30日公告，將台灣獼猴列為《動物保護法》之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條規定，最高可處25萬元罰鍰。

動保處表示，近年因人類活動範圍增加與開發，導致野生動物棲地破碎化，人與野生動物之間，衝突比例也逐漸升高。近期也陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件，獲報後都立即派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備，協助民眾妥善處理人猴衝突。

動保處提醒，台灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反《野生動物保育法》第17條規定，可依第49條最高處30萬元罰鍰。遇到野生動物危害，不可使用捕獸鋏、山豬吊等方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，而且依據動物保護法第14-1條規定，已公告禁止使用這些陷阱。如查獲屬實，最高可處新台幣7萬5000元罰鍰。

動保處舉例，新北市深坑區1名高姓農民，多年種植蕃薯，卻屢遭獼猴闖入農地啃食，造成作物減收。他向動保處申請協助後，今年9月3日成功透過誘捕籠，捕捉到1隻獼猴。動保人員已將獼猴，移至合適地點野放，避免持續干擾民眾生活。

另外，1名石門地區住戶，被通報疑似非法飼養獼猴。動保人員前往稽查時，發現1隻幼猴被飼養在住處內。但住戶表示，1年前於山上遊玩時撿到小猴，出於同情心帶回照顧，卻未依規定通報專業單位。動保處表示，無論出於救援或飼養目的，自行飼養仍屬違法行為，依法裁罰5萬元，並將獼猴帶回安置。

動保處提醒，民眾於戶外活動時，應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」等5大原則，以維持適當距離方式，確保彼此安全。除遵守5大原則外，戶外餐飲、休息或其他活動時，也應加強食物管理。為降低衝突風險，務必妥善保管食物、避免外露，並切勿因好奇而餵食，或以食物吸引獼猴接近。

新北市動保處表示，若民眾發現野生動物受傷、侵擾或疑似遭不當飼養，應通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員到場協助，避免民眾陷入危險或觸法，共同維護人與野生動物的安全與和諧。

照片來源：新北市府提供

