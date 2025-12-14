世界猴子日 新北動保處籲落實4不1保5大原則
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市生態環境多樣，常有野生動物族群出沒。近期新北市政府動物保護防疫處，就陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件。12月14日是世界猴子日，動保處也提醒，民眾若於戶外遇見野生獼猴，務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」等5大原則。尤其，農業部已於民國111年9月30日公告，將台灣獼猴列為《動物保護法》之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條規定，最高可處25萬元罰鍰。
動保處表示，近年因人類活動範圍增加與開發，導致野生動物棲地破碎化，人與野生動物之間，衝突比例也逐漸升高。近期也陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件，獲報後都立即派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備，協助民眾妥善處理人猴衝突。
動保處提醒，台灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反《野生動物保育法》第17條規定，可依第49條最高處30萬元罰鍰。遇到野生動物危害，不可使用捕獸鋏、山豬吊等方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，而且依據動物保護法第14-1條規定，已公告禁止使用這些陷阱。如查獲屬實，最高可處新台幣7萬5000元罰鍰。
動保處舉例，新北市深坑區1名高姓農民，多年種植蕃薯，卻屢遭獼猴闖入農地啃食，造成作物減收。他向動保處申請協助後，今年9月3日成功透過誘捕籠，捕捉到1隻獼猴。動保人員已將獼猴，移至合適地點野放，避免持續干擾民眾生活。
另外，1名石門地區住戶，被通報疑似非法飼養獼猴。動保人員前往稽查時，發現1隻幼猴被飼養在住處內。但住戶表示，1年前於山上遊玩時撿到小猴，出於同情心帶回照顧，卻未依規定通報專業單位。動保處表示，無論出於救援或飼養目的，自行飼養仍屬違法行為，依法裁罰5萬元，並將獼猴帶回安置。
動保處提醒，民眾於戶外活動時，應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」等5大原則，以維持適當距離方式，確保彼此安全。除遵守5大原則外，戶外餐飲、休息或其他活動時，也應加強食物管理。為降低衝突風險，務必妥善保管食物、避免外露，並切勿因好奇而餵食，或以食物吸引獼猴接近。
新北市動保處表示，若民眾發現野生動物受傷、侵擾或疑似遭不當飼養，應通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員到場協助，避免民眾陷入危險或觸法，共同維護人與野生動物的安全與和諧。
照片來源：新北市府提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 461
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 6 小時前 ・ 5
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 1 天前 ・ 7
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 122
冷氣團「急凍3天」！平地最冷跌破10度 3地體感剩6度
入冬最強冷氣團今（13日）晚開始南下，中部以北及東北部降溫最為明顯，全台轉冷「非常有感」，尤其明（14日）晚至下週一（15日）清晨，將是氣溫最低的時刻，平地可能跌破10度，加上風勢影響，部分地區體感更只有6度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 23 小時前 ・ 8
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 80
冷到發抖！冷氣團來襲「這兩天」有感 另一波東北季風報到時間曝
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日上午說明，台灣今天開始受到大陸冷氣團影響，各地溫度與昨日相比明顯降低，而今天晚上到明天（15日）清晨是這一波冷氣團影響最明顯、溫度最低的時間點，但到明天白天冷氣團就會開始減弱，各地溫度就會慢慢回升；預計週三（17日）至下週四（18日）另一波東北季風會報到，但整體寒冷程度相對這一波冷空氣較為輕微。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 4
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
停砍公教年金三讀！賴清德喊：年改絕不能走回頭路
立法院會今(12)日院會處理「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過黨團提案並完成三讀。對此，總統賴清德隨即表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
停砍公教年金案今三讀通過 行政院態度成謎
在野黨提出攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野沒有共識，立院院會今（12日）下午進行表決，三讀通過公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，讓退休金自113年後不再遞減。不過，行政院是否又會比照警察人事條例案，聲請釋憲，或宣稱「不執行」，拿「副署權」當武器，行政院長卓榮泰的態度將成觀察焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
冷氣團今晚殺到！「全台冷的非常有感」2地高山有望下雪 最冷時刻曝
中央氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，受東北季風影響，12日晚至今（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。13日晨至14日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
逃逸移工躲民宅！「乾燒」飄異味 警破門逮8人｜#鏡新聞
新北市三峽一處民宅內，窩藏了8名越南籍失聯移工！員警一開始是接獲線報，表示這裡出入複雜，但一來到現場卻見到煙霧瀰漫，移工更試圖竄逃，還好員警早就前後包抄，將他們通通逮捕，也在屋內發現毒品。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪
東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話